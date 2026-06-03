Какой план у Путина: в США раскрыли истинную цель массированного удара по Киеву

Массированный ракетно-дроновый удар России по Киеву в ночь на 2 июня был не просто очередной атакой на украинскую столицу, а частью более широкой стратегии Кремля, направленной на сокрытие собственных военных неудач. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По мнению американских экспертов, Москва усиливает атаки на Киев, рассчитывая воспользоваться ограниченными запасами ракет-перехватчиков Patriot у Украины и одновременно отвлечь внимание от неспособности защитить российский тыл от украинских дальнобойных ударов. Кроме того, эскалация воздушного террора совпала с рядом проблем российских войск на фронте.

В ISW отмечают, что Кремль заранее подготовил информационное прикрытие для новой волны ударов. Накануне атаки Владимир Путин провел специальное совещание, на котором вновь обвинил Украину в ударе по объекту в оккупированном Старобельске Луганской области. Российские власти утверждают, что этот объект был гражданским, и именно этот эпизод позже использовали как формальный повод для обстрела Украины.

Однако аналитики считают подобные объяснения попыткой легитимизировать заранее запланированные действия. По их оценке, Россия практически наверняка нанесла бы удары независимо от событий в Старобельске.

Эксперты также напоминают, что после так называемого майского перемирия на День Победы Россия лишь наращивает интенсивность атак. Более того, ранее российское руководство угрожало ударами по центрам принятия решений в Киеве, если Украина продолжит операции в глубоком российском тылу.

В ISW подчеркивают, что российская армия продолжает применять тактику, которая приводит к максимальному числу жертв среди гражданского населения. Речь идет о повторных ударах по местам спасательных работ и использовании боеприпасов, поражающих большие площади.

По оценке аналитиков, Кремль стремится не только нанести ущерб Украине, но и продемонстрировать силу на фоне растущих проблем внутри России. В частности, после серии успешных украинских ударов по объектам в глубине российской территории Москва оказалась в неудобном положении, поскольку не смогла гарантировать безопасность даже собственной столицы. Именно поэтому, считают в ISW, Путин делает ставку на масштабные атаки по Киеву, пытаясь компенсировать военные и политические неудачи демонстрацией силы.

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