Удар ради Трампа: на Западе назвали скрытую цель крупнейшей атаки Путина по Украине

Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Британский телеканал Sky News считает, что за этим ударом могли стоять не только военные, но и политические мотивы. Корреспондент Айвор Беннет предположил, что Кремль преследовал сразу несколько целей.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Первая из них – демонстрация силы российской аудитории. По мнению журналиста, на фоне украинских ударов по объектам нефтепереработки в глубине России и отсутствия заметных успехов на фронте Владимир Путин стремится показать гражданам, что способен отвечать на атаки и сохранять контроль над ситуацией. Однако сам масштаб удара может свидетельствовать не столько о силе, сколько о стремлении компенсировать растущие внутренние и внешние проблемы.

Беннет отмечает, что массированный обстрел может быть связан и с необходимостью сохранить политический авторитет российского лидера. В условиях затяжной войны Кремлю становится все сложнее демонстрировать ощутимые результаты, а потому громкие военные акции приобретают особое значение для внутренней пропаганды.

Второй возможной целью атаки журналист называет попытку привлечь внимание президента США Дональда Трампа. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке украинский вопрос постепенно отошел на второй план в американской внешней политике, а переговорный процесс фактически оказался замороженным.

Кроме того, Россия продолжает находиться под давлением западных санкций, а перспективы масштабного экономического сотрудничества с США остаются крайне неопределенными. По мнению Беннета, Кремль стремится напомнить Вашингтону, что война далека от завершения и дальнейшее игнорирование конфликта может привести к еще более опасной эскалации.

Таким образом, крупнейшая воздушная атака последних месяцев может рассматриваться не только как военная операция, но и как политический сигнал, как российскому обществу, так и международным партнерам Украины.

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