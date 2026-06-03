Удар заради Трампа: на Заході назвали приховану мету найбільшої атаки Путіна по Україні

Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак проти України від початку повномасштабного вторгнення. Британський телеканал Sky News вважає, що за цим ударом могли стояти не лише військові, а й політичні мотиви. Кореспондент Айвор Беннет припустив, що Кремль мав одразу кілька цілей.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Перша їх – демонстрація сили російської аудиторії. На думку журналіста, на тлі українських ударів по об'єктах нафтопереробки у глибині Росії та відсутності помітних успіхів на фронті Володимир Путін прагне показати громадянам, що здатний відповідати на атаки та зберігати контроль над ситуацією. Однак сам масштаб удару може свідчити не так про силу, як про прагнення компенсувати внутрішні і зовнішні проблеми, що ростуть.

Беннет зазначає, що масований обстріл може бути пов'язаний із необхідністю зберегти політичний авторитет російського лідера. В умовах затяжної війни Кремлю стає дедалі складніше демонструвати відчутні результати, а тому гучні військові акції набувають особливого значення для внутрішньої пропаганди.

Другою можливою метою атаки журналіст називає спробу привернути увагу президента США Дональда Трампа. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході українське питання поступово відійшло на другий план в американській зовнішній політиці, а переговорний процес фактично виявився замороженим.

Крім того, Росія продовжує перебувати під тиском західних санкцій, а перспективи масштабної економічної співпраці зі США залишаються вкрай невизначеними. На думку Беннета, Кремль прагне нагадати Вашингтону, що війна далека від завершення та подальше ігнорування конфлікту може призвести до ще більш небезпечної ескалації.

Таким чином, найбільша повітряна атака останніх місяців може розглядатися не лише як військова операція, а й як політичний сигнал як російському суспільству, так і міжнародним партнерам України.

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