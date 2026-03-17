Якість російських військ на Покровському напрямку погіршується, фіксують вживання алкоголю і наркотиків, – АрміяInform



















Якість особового складу російських окупаційних військ на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Бійців відправляють на передову без належної підготовки, а дисципліна в підрозділах залишається низькою.

Окупанти під Покровськом воюють без підготовки та у стані сп’яніння

Як передають "Коментарі", про це повідомляє АрміяInform.

Про ситуацію розповів представник штабу 425-го окремого штурмового полку "Скеля" на позивний "Інженер" під час стриму Армія TV.

За його словами, російське командування не встигає навчати новобранців і просто відправляє їх у бій.

Військовий зазначає, що окупанти скаржаться на командування, яке, за їхніми словами, ставиться до них як до "витратного матеріалу". Бійців кидають на штурми фактично без шансів повернутися, після чого на їхнє місце надсилають нових.

Окремою проблемою залишається стан самих військових РФ. За даними українських захисників, серед них поширені зловживання алкоголем та наркотиками.

Що відомо

Українські військові також фіксують, що частина російських бійців вживає алкоголь і наркотичні речовини безпосередньо на позиціях.

За словами представника підрозділу, такі випадки не є поодинокими, а взаємодія між підрозділами окупантів залишається слабкою.

Водночас Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію на напрямку, стримують атаки ворога та знищують його логістику.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються просунутися за межі Покровська та штурмувати прилеглі населені пункти.

