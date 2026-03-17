

















Качество личного состава русских оккупационных войск на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Бойцов отправляют на передовую без должной подготовки, а дисциплина в подразделениях остается низкой.

Оккупанты под Покровском воюют без подготовки и в состоянии опьянения

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает АрмияInform.

О ситуации рассказал представитель штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала" на позывной "Инженер" во время сдержания Армия TV.

По его словам, российское командование не успевает учить новобранцев и просто отправляет их в бой.

Военный отмечает, что оккупанты жалуются на командование, которое, по их словам, относится к ним как к "расходному материалу". Бойцов бросают на штурмы фактически без шансов вернуться, после чего на их место посылают новых.

Отдельной проблемой остается состояние самих военных РФ. По данным украинских защитников, среди них распространены злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Что известно

Украинские военные также фиксируют, что часть российских бойцов употребляет алкоголь и наркотические вещества прямо на позициях.

По словам представителя подразделения, такие случаи не единичны, а взаимодействие между подразделениями оккупантов остается слабым.

В то же время Силы обороны Украины продолжают контролировать ситуацию на направлении, сдерживают атаки врага и уничтожают его логистику.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются продвинуться за пределы Покровска и штурмовать близлежащие населенные пункты.

Читайте также в "Комментариях", что на временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ . В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения. Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань". После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД. Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона.