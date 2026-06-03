Якими є головні ризики наступу ЗСУ: чому сповільнилися росіяни

Ситуація на фронті в Україні продовжує залишатися складною. Проте жодна зі сторін не має відчутної переваги. Чи можливий бронетанковий прорив ЗСУ? Чому сповільнився наступ ворога? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Навіть додаткова допомога від західних партнерів не розв'язує всіх проблем

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив ефірі "24 Каналу", що теоретично може бути якась ділянка фронту, на якій опір росіян є доволі слабким або бійці слабо підготовлені. Водночас майже по всій лінії зіткнення росіяни мають укріплення, артилерію, операторів безпілотників та інші протитанкові засоби.

За словами Павла Нарожного, класичний бронетанковий прорив передбачає попереднє знищення оборонних рубежів противника. Для цього артилерія та авіація мають прорвати ділянку фронту, знищити укріплення та мінні поля, після чого бронетехніка отримує можливість вийти в оперативний простір і швидко просуватися вперед.

"Але наразі, з огляду на високу насиченість фронту протитанковими засобами та обмежену кількість танків, які Україна могла б залучити до такої операції, подібний сценарій є вкрай малоймовірним. Якщо буде такий прорив, то значна кількість техніки, зокрема 20 – 30%, буде точно втрачена", – наголосив експерт.

Він додав, що навіть додаткова допомога від західних партнерів не розв'язує всіх проблем. Сучасні танки є надзвичайно дорогими та складними у виробництві, а темпи їхнього випуску навіть у провідних країнах залишаються обмеженими.

Зона впливу українських безпілотників продовжує збільшуватися

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та речник Генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов назвав основні фактори, які не дозволяють російській армії досягати швидкого просування на фронті.

За словами Селезньова, нещодавно він спілкувався з речником Сил оборони Півдня України Владиславом Волошиним, який окреслив ключові причини стримування російського наступу.

"Буквально кілька днів тому я мав змогу спілкуватися з речником Сил оборони Півдня України, полковником Владиславом Волошиним і почув інформацію, якою я з вами залюбки поділюся", — зазначив експерт.

Серед головних чинників Владислав Селезньов насамперед назвав рівень підготовки українських захисників.

"Зараз є три ключових причини, чому ворог не може просуватися вперед. Перша причина – навченість, підготовленість та забезпеченість українських воїнів, які виконують завдання на полі бою", — зазначив Селезньов.

Він також наголосив на важливості інженерного облаштування оборонних рубежів.

"Це і питання підготовки належних фортифікаційних споруд та будов, що є дуже вагомим чинником, який сповільняє, а подекуди й зупиняє просування ворожої армії", — зауважив полковник запасу ЗСУ.

Окремо він звернув увагу на ефективність безпілотних систем, які створюють для окупантів дедалі більшу зону небезпеки.

"Дронова компонента – так само вдається взнаки, бо противник зазнає неймовірних втрат через кіл-зону, яка створена Силами оборони України", — наголосив Селезньов.

За його словами, зона впливу українських безпілотників продовжує збільшуватися.

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