Якими є головні ризики наступу ЗСУ: чому сповільнилися росіяни

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Кравцев Сергей
Ситуація на фронті в Україні продовжує залишатися складною. Проте жодна зі сторін не має відчутної переваги. Чи можливий бронетанковий прорив ЗСУ? Чому сповільнився наступ ворога? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Павло Нарожний зазначив ефірі "24 Каналу", що теоретично може бути якась ділянка фронту, на якій опір росіян є доволі слабким або бійці слабо підготовлені. Водночас майже по всій лінії зіткнення росіяни мають укріплення, артилерію, операторів безпілотників та інші протитанкові засоби.
За словами Павла Нарожного, класичний бронетанковий прорив передбачає попереднє знищення оборонних рубежів противника. Для цього артилерія та авіація мають прорвати ділянку фронту, знищити укріплення та мінні поля, після чого бронетехніка отримує можливість вийти в оперативний простір і швидко просуватися вперед.
Він додав, що навіть додаткова допомога від західних партнерів не розв'язує всіх проблем. Сучасні танки є надзвичайно дорогими та складними у виробництві, а темпи їхнього випуску навіть у провідних країнах залишаються обмеженими.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та речник Генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов назвав основні фактори, які не дозволяють російській армії досягати швидкого просування на фронті.
За словами Селезньова, нещодавно він спілкувався з речником Сил оборони Півдня України Владиславом Волошиним, який окреслив ключові причини стримування російського наступу.
Серед головних чинників Владислав Селезньов насамперед назвав рівень підготовки українських захисників.
Він також наголосив на важливості інженерного облаштування оборонних рубежів.
Окремо він звернув увагу на ефективність безпілотних систем, які створюють для окупантів дедалі більшу зону небезпеки.
За його словами, зона впливу українських безпілотників продовжує збільшуватися.
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