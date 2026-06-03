Каковы главные риски наступления ВСУ: почему замедлились россияне

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Кравцев Сергей
Ситуация на фронте в Украине продолжает оставаться сложной. Однако ни одна из сторон не имеет ощутимого преимущества. Возможен ли бронетанковый прорыв ВСУ? Почему замедлилось наступление врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире "24 Канала", что теоретически может быть какой-то участок фронта, на котором сопротивление россиян достаточно слабо или бойцы слабо подготовлены. В то же время, почти по всей линии столкновения россияне имеют укрепления, артиллерию, операторов беспилотников и другие противотанковые средства.
По словам Павла Нарожного, классический бронетанковый прорыв предполагает предварительное уничтожение оборонительных рубежей противника. Для этого артиллерия и авиация должны прорвать участок фронта, уничтожить укрепления и минные поля, после чего бронетехника получает возможность выйти в оперативное пространство и продвигаться вперед.
Он добавил, что даже дополнительная помощь от западных партнеров не решает все проблемы. Современные танки очень дорогие и сложные в производстве, а темпы их выпуска даже в ведущих странах остаются ограниченными.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и представитель Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев назвал основные факторы, которые не позволяют российской армии достигать быстрого продвижения на фронте.
По словам Селезнева, недавно он общался с спикером Сил обороны Юга Украины Владиславом Волошиным, который очертил ключевые причины сдерживания российского наступления.
Среди главных факторов Владислав Селезнев, прежде всего, назвал уровень подготовки украинских защитников.
Он также отметил важность инженерного обустройства оборонных рубежей.
Отдельно он обратил внимание на эффективность беспилотных систем, создающих для окупантов все большую зону опасности.
По его словам, зона влияния украинских беспилотников продолжает расти.
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