Каковы главные риски наступления ВСУ: почему замедлились россияне

Ситуация на фронте в Украине продолжает оставаться сложной. Однако ни одна из сторон не имеет ощутимого преимущества. Возможен ли бронетанковый прорыв ВСУ? Почему замедлилось наступление врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Даже дополнительная помощь от западных партнеров не решает все проблемы.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил в эфире "24 Канала", что теоретически может быть какой-то участок фронта, на котором сопротивление россиян достаточно слабо или бойцы слабо подготовлены. В то же время, почти по всей линии столкновения россияне имеют укрепления, артиллерию, операторов беспилотников и другие противотанковые средства.

По словам Павла Нарожного, классический бронетанковый прорыв предполагает предварительное уничтожение оборонительных рубежей противника. Для этого артиллерия и авиация должны прорвать участок фронта, уничтожить укрепления и минные поля, после чего бронетехника получает возможность выйти в оперативное пространство и продвигаться вперед.

"Но сейчас, учитывая высокую насыщенность фронта противотанковыми средствами и ограниченное количество танков, которые Украина могла бы привлечь к такой операции, подобный сценарий крайне маловероятен. Если будет такой прорыв, то значительное количество техники, в том числе 20-30%, будет точно потеряно", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже дополнительная помощь от западных партнеров не решает все проблемы. Современные танки очень дорогие и сложные в производстве, а темпы их выпуска даже в ведущих странах остаются ограниченными.

Зона влияния украинских беспилотников продолжает увеличиваться

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и представитель Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев назвал основные факторы, которые не позволяют российской армии достигать быстрого продвижения на фронте.

По словам Селезнева, недавно он общался с спикером Сил обороны Юга Украины Владиславом Волошиным, который очертил ключевые причины сдерживания российского наступления.

"Буквально несколько дней назад я имел возможность общаться с спикером Сил обороны Юга Украины, полковником Владиславом Волошиным и услышал информацию, которой я с вами охотно поделюсь", — отметил эксперт.

Среди главных факторов Владислав Селезнев, прежде всего, назвал уровень подготовки украинских защитников.

"Сейчас есть три ключевые причины, почему враг не может продвигаться вперед. Первая причина – обученность, подготовленность и обеспеченность украинских воинов, выполняющих задачи на поле боя", — отметил Селезнев.

Он также отметил важность инженерного обустройства оборонных рубежей.

"Это и вопрос подготовки надлежащих фортификационных сооружений и строений, что является очень весомым замедляющим фактором, а иногда и останавливает продвижение вражеской армии", — отметил полковник запаса ВСУ.

Отдельно он обратил внимание на эффективность беспилотных систем, создающих для окупантов все большую зону опасности.

"Дроновая компонента – так же сказывается, потому что противник терпит невероятные потери из-за кол-зоны, созданной Силами обороны Украины", — подчеркнул Селезнев.

По его словам, зона влияния украинских беспилотников продолжает расти.

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