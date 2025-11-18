Якими будуть відключення світла у разі сильних морозів: в Укренерго зробили прогноз на зиму

Графіки відключень світла в Україні можуть діяти впродовж усієї зими. Якщо ж будуть сильні морози, тривалість відключень може стати навіть більшою ніж зараз.

Відключення світла. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим енергетики працюють над тим, щоб відключення були мінімальними. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

"Готуватись треба завжди до гіршого сценарію", — зазначив він.

За словами керівника Укренерго, прогнози про те, що графіки відключень діятимуть усю зиму, цілком реальні.

"Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — сказав Зайченко.

За його словами, обмеження цієї осені починалися із промисловості, але зараз у регіонах України діють три, а в деякі години чотири черги графіків погодинних відключень для населення.

Окрім того, Зайченко розповів про особливості цьогорічних ворожих атак по українській енергетиці, які ускладнюють реагування.

"Якщо минулого року під час масованих ракетно-дронових ударів росіяни намагались уразити "все і скрізь", то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб’єктах, прагнучи пробити їхній захист та пройти засоби ППО шляхом масовості застосування засобів ураження", — сказав Зайченко.

За його словами, цей підхід ускладнює оперативне відновлення енергопостачання, зокрема, в тих регіонах, на які були спрямовані ці масовані атаки.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше голова Укренерго Віталій Зайченко заявив, що у грудні 2025 року Європейський Союз планує збільшити граничний обсяг постачання електроенергії до України — з нинішніх 2100 МВт до 2300 МВт на місяць. Це може дозволити зменшити тривалість відключень світла для українців.