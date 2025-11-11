Українцям незабаром можуть скоротити час відключення світла: шо придумали в "Укренерго"

У грудні 2025 року Європейський Союз планує збільшити граничний обсяг постачання електроенергії до України — з нинішніх 2100 МВт до 2300 МВт на місяць. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко під час пресконференції.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона вже досягла домовленості з операторами європейських енергосистем щодо підвищення доступного ліміту імпорту до 2300 МВт. Це рішення, як наголосив Зайченко, забезпечить можливість отримувати підтримку від партнерів у будь-який момент, коли в енергосистемі виникатиме дефіцит потужностей.

Втім, керівник "Укренерго" зазначив, що повною мірою використати цей імпорт поки неможливо через пошкодження мережевої інфраструктури після російських обстрілів. Найбільші проблеми спостерігаються у передачі електроенергії з західних регіонів, де імпорт переважно надходить, до центральних і східних областей країни.

Коментуючи наслідки останніх масованих атак РФ по енергосистемі, Зайченко підкреслив, що ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти. Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом рівень обмежень для споживачів зменшиться, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, восени російські війська посилили удари по українських енергооб’єктах. Зокрема, 10 та 11 листопада під атаками опинилися об’єкти енергетики у Харківській, Одеській, Донецькій, а також у кількох західних областях. Через це Рівненська та Хмельницька АЕС тимчасово знизили рівень виробництва електроенергії.

Як вже писали "Коментарі", президент Чехії Петр Павел прокоментував резонансний випадок, коли новий голова парламенту Томіо Окамура зняв український прапор із будівлі законодавчого органу, повідомляє чеське видання СТК.