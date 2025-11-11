Украинцам в скором времени могут сократить время отключения света: что придумали в "Укрэнерго"

В декабре 2025 года Европейский Союз планирует увеличить предельный объем поставок электроэнергии в Украину – с нынешних 2100 МВт до 2300 МВт в месяц. Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время пресс-конференции.

Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона уже достигла договоренности с операторами европейских энергосистем о повышении доступного лимита импорта до 2300 МВт. Это решение, как отметил Зайченко, обеспечит возможность получать поддержку от партнеров в любой момент, когда в энергосистеме будет возникать дефицит мощностей.

Впрочем, руководитель "Укрэнерго" отметил, что в полной мере использовать этот импорт пока невозможно из-за повреждения сетевой инфраструктуры после российских обстрелов. Наибольшие проблемы наблюдаются в передаче электроэнергии из западных регионов, где импорт преимущественно поступает в центральные и восточные области страны.

Комментируя последствия последних массированных атак РФ по энергосистеме, Зайченко подчеркнул, что ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденные объекты. Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время уровень ограничений для потребителей снизится, если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Напомним, осенью российские войска усилили удары по украинским энергообъектам. В частности, 10 и 11 ноября под атаками оказались объекты энергетики в Харьковской, Одесской, Донецкой, а также нескольких западных областях. Поэтому Ровенская и Хмельницкая АЭС временно снизили уровень производства электроэнергии.

