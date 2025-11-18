Какими будут отключения света в случае сильных морозов: в Укрэнерго сделали прогноз на зиму

Графики отключений света в Украине могут действовать на протяжении всей зимы. Если же будут сильные морозы, продолжительность отключений может стать даже больше, чем сейчас.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Вместе с тем, энергетики работают над тем, чтобы отключения были минимальными. Об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко.

"Готовиться нужно всегда к худшему сценарию", — отметил он.

По словам руководителя Укрэнерго, прогнозы о том, что графики отключений будут действовать всю зиму, вполне реальны.

"Потенциально это возможно. Война не окончена. Могу только заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", — сказал Зайченко.

По его словам, ограничения этой осенью начинались с промышленности, но сейчас в регионах Украины действуют три, а в некоторые часа четыре очереди графиков почасовых отключений для населения.

Кроме того, Зайченко рассказал об особенностях нынешних вражеских атак по украинской энергетике, усложняющих реагирование.

"Если в прошлом году во время массированных ракетно-дроновых ударов россияне пытались поразить "все и везде", то сейчас они сосредотачиваются на отдельных регионах и отдельных энергообъектах, стремясь пробить их защиту и пройти средства ПВО путем массовости применения средств поражения", — сказал Зайченко.

По его словам, этот подход усложняет оперативное возобновление энергоснабжения, в частности, в тех регионах, на которые были направлены эти массированные атаки.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что в декабре 2025 года Европейский Союз планирует увеличить предельный объем поставок электроэнергии в Украину — с нынешних 2100 МВт до 2300 МВт в месяц. Это может позволить снизить продолжительность отключений света для украинцев.