Яким хитрим способом Росія мобілізує мешканців на війну проти України: не примусово
commentss НОВИНИ Всі новини

Яким хитрим способом Росія мобілізує мешканців на війну проти України: не примусово

У Росії вербують чоловіків на війну через обман та фінансові обіцянки. Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, активно просуваючи контрактну службу

4 березня 2026, 17:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії продовжують активно вербувати чоловіків на війну проти України за допомогою фінансових обіцянок та дезінформації. Про це повідомляє український державний проєкт "Хочу жить".

Яким хитрим способом Росія мобілізує мешканців на війну проти України: не примусово

Мобілізація в Росії на війну проти України

За його даними, російська влада намагається уникнути оголошення нової хвилі мобілізації, тому робить ставку на контрактну службу, використовуючи агресивну рекламну кампанію.

У рекламі потенційним контрактникам обіцяють значні виплати, надання земельних ділянок, списання боргів та інші соціальні бонуси. Водночас одним із ключових аргументів під час вербування називають нібито можливість служити у тилу без відправлення на передову.

У проєкті "Хочу жить" наголошують, що подібні обіцянки часто не відповідають реальності. За їхніми словами, російська армія продовжує активно використовувати піхоту для штурмових дій, зазнаючи значних втрат.

Там також зазначають, що багато новобранців погоджуються підписувати контракти через фінансові проблеми або сподівання швидко заробити гроші.

У проєкті підкреслюють, що на практиці такі військові часто опиняються на передовій, де їх використовують у штурмових підрозділах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на хімічний завод "Уралхим" у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ.
За їхніми даними, українські дрони нібито атакували підприємство вранці. Відстань від цього регіону до українського кордону становить близько 1300 кілометрів. Підприємство спеціалізується на виробництві аміачної селітри — речовини, яка використовується не лише в аграрній сфері, а й для виготовлення вибухових матеріалів.



Джерело: https://t.me/hochu_zhyt/4471
