Яким хитрим способом Росія мобілізує мешканців на війну проти України: не примусово

У Росії продовжують активно вербувати чоловіків на війну проти України за допомогою фінансових обіцянок та дезінформації. Про це повідомляє український державний проєкт "Хочу жить".

Мобілізація в Росії на війну проти України

За його даними, російська влада намагається уникнути оголошення нової хвилі мобілізації, тому робить ставку на контрактну службу, використовуючи агресивну рекламну кампанію.

У рекламі потенційним контрактникам обіцяють значні виплати, надання земельних ділянок, списання боргів та інші соціальні бонуси. Водночас одним із ключових аргументів під час вербування називають нібито можливість служити у тилу без відправлення на передову.

У проєкті "Хочу жить" наголошують, що подібні обіцянки часто не відповідають реальності. За їхніми словами, російська армія продовжує активно використовувати піхоту для штурмових дій, зазнаючи значних втрат.

Там також зазначають, що багато новобранців погоджуються підписувати контракти через фінансові проблеми або сподівання швидко заробити гроші.

У проєкті підкреслюють, що на практиці такі військові часто опиняються на передовій, де їх використовують у штурмових підрозділах.

