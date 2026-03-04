Україна атакує рф дронами: мешканці в коментарях пишуть більше, ніж росЗМІ

Рубрики
Ткачова Марія
Російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на хімічний завод "Уралхим" у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ.
Атака українських дронів на хімічний завод «Уралхим»
За їхніми даними, українські дрони нібито атакували підприємство вранці. Відстань від цього регіону до українського кордону становить близько 1300 кілометрів.
Підприємство спеціалізується на виробництві аміачної селітри — речовини, яка використовується не лише в аграрній сфері, а й для виготовлення вибухових матеріалів.
Інформацію про атаку безпілотників підтвердив губернатор Кіровської області Олександр Соколов. За його словами, унаслідок інциденту постраждалих немає, а на місці працюють оперативні служби.
Водночас у коментарях до повідомлень у російських соціальних мережах деякі користувачі стверджують про нібито загиблих, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Тиждень тому, за даними російських джерел, безпілотники також атакували інше хімічне підприємство — завод "Дорогобуж" у Смоленській області.