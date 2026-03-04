logo_ukra

Україна атакує рф дронами: мешканці в коментарях пишуть більше, ніж росЗМІ
НОВИНИ

Україна атакує рф дронами: мешканці в коментарях пишуть більше, ніж росЗМІ

У Росії заявили про атаку українських дронів на хімічний завод «Уралхим»

4 березня 2026, 16:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на хімічний завод "Уралхим" у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області РФ.

Україна атакує рф дронами: мешканці в коментарях пишуть більше, ніж росЗМІ

Атака українських дронів на хімічний завод «Уралхим»

За їхніми даними, українські дрони нібито атакували підприємство вранці. Відстань від цього регіону до українського кордону становить близько 1300 кілометрів.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміачної селітри — речовини, яка використовується не лише в аграрній сфері, а й для виготовлення вибухових матеріалів.

Інформацію про атаку безпілотників підтвердив губернатор Кіровської області Олександр Соколов. За його словами, унаслідок інциденту постраждалих немає, а на місці працюють оперативні служби.

Водночас у коментарях до повідомлень у російських соціальних мережах деякі користувачі стверджують про нібито загиблих, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Тиждень тому, за даними російських джерел, безпілотники також атакували інше хімічне підприємство — завод "Дорогобуж" у Смоленській області.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Донецькій області оператори Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Ворожу техніку виявили та атакували бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".
"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів. Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.



Джерело: https://t.me/warhistoryalconafter
Теги:

Новини

Всі новини