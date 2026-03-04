Сили безпілотних систем уразили важливу техніку рф: як палає 25 мільйонів доларів

Рубрики
Ткачова Марія
У Донецькій області оператори Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Ворожу техніку виявили та атакували бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".
Сили безпілотних систем уразили російський ЗРК «Тор-М2»
"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів.
Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.
За відкритими даними, вартість одного комплексу "Тор-М2" може становити від 20 до 25 мільйонів доларів залежно від комплектації.
У Силах безпілотних систем наголошують, що системне ураження ворожої протиповітряної оборони є одним із ключових напрямів бойової роботи. Таку тактику військові називають "ППОцидом".
Знищення подібних комплексів послаблює здатність російських військ контролювати повітряний простір і відкриває додаткові можливості для застосування ударних засобів Сил оборони України.