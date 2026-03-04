Силы беспилотных систем поразили важную технику России: как пылает 25 миллионов долларов

В Донецкой области операторы сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

Силы беспилотных систем поразили российский ЗРК «Тор-М2»

"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов.

Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

По открытым данным стоимость одного комплекса "Тор-М2" может составлять от 20 до 25 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что системное поражение вражеской противовоздушной обороны является одним из ключевых направлений боевой работы. Такую тактику военные называют ППОцидом.

Уничтожение подобных комплексов ослабляет способность российских войск контролировать воздушное пространство и открывает дополнительные возможности применения ударных средств Сил обороны Украины.

