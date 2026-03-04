logo

Война с Россией Силы беспилотных систем поразили важную технику России: как пылает 25 миллионов долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Силы беспилотных систем поразили важную технику России: как пылает 25 миллионов долларов

Операторы Сил беспилотных систем поразили российский ЗРК «Тор-М2» Донецкой области. Стоимость одного такого комплекса может достигать 25 миллионов долларов

4 марта 2026, 15:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Донецкой области операторы сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

Силы беспилотных систем поразили важную технику России: как пылает 25 миллионов долларов

Силы беспилотных систем поразили российский ЗРК «Тор-М2»

"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов.

Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

По открытым данным стоимость одного комплекса "Тор-М2" может составлять от 20 до 25 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что системное поражение вражеской противовоздушной обороны является одним из ключевых направлений боевой работы. Такую тактику военные называют ППОцидом.

Уничтожение подобных комплексов ослабляет способность российских войск контролировать воздушное пространство и открывает дополнительные возможности применения ударных средств Сил обороны Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении пятеро бойцов Национальной гвардии Украины из Черновицкой области в течение 173 дней удерживали оборону в условиях полного окружения.
По словам гвардейца с позывным "Сармат", ежедневно подразделение отражало атаки российской пехоты, скрывалось от дронов и переживало постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Дважды русские военные пытались взять их в плен, однако бойцам удалось отразиться. Враг регулярно проводил штурмы, используя артиллерию, минометы и бронетехнику. оккупанты часто атаковали на мотоциклах, пытаясь быстро прорвать оборону.



Источник: https://t.me/usf_army/1596
