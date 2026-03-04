Украина атакует РФ дронами: жители в комментариях пишут больше, чем росСМИ

Российские СМИ сообщают об атаке беспилотников на химический завод "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк Кировской области РФ.

Атака украинских дронов на химический завод «Уралхим»

По их данным, украинские дроны якобы атаковали предприятие утром. Расстояние от этого региона до украинской границы составляет около 1300 км.

Предприятие специализируется на производстве аммиачной селитры – вещества, которое используется не только в аграрной сфере, но и для изготовления взрывчатых материалов.

Информацию об атаке беспилотников подтвердил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.

В то же время в комментариях к сообщениям в российских социальных сетях некоторые пользователи утверждают о якобы погибших, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Неделю назад, по данным российских источников, беспилотники также атаковали другое химическое предприятие – завод "Дорогобуж" в Смоленской области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области операторы Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов. Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

