Каким хитрым способом Россия мобилизует жителей на войну против Украины: не принудительно

В России продолжают активно вербовать мужчин на войну против Украины посредством финансовых обещаний и дезинформации. Об этом сообщает украинский государственный проект "Хочу жить".

Мобилизация в России на войну против Украины

По его данным, российские власти пытаются избежать объявления новой волны мобилизации, поэтому делают ставку на контрактную службу, используя агрессивную рекламную кампанию.

В рекламе потенциальным контрактникам обещают значительные выплаты, предоставление земельных участков, списание долгов и другие социальные бонусы. Одновременно одним из ключевых аргументов при вербовке называют якобы возможность служить в тылу без отправки на передовую.

В проекте "Хочу жить" отмечают, что подобные обещания часто не соответствуют реальности. По их словам, российская армия продолжает активно использовать пехоту для штурмовых действий, неся значительные потери.

Там также отмечают, что многие новобранцы соглашаются подписывать контракты из-за финансовых проблем или надежд быстро заработать деньги.

В проекте подчеркивают, что на практике такие военные часто оказываются на передовой, где они используются в штурмовых подразделениях.

