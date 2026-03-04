logo

Главная Новости Общество Война с Россией Каким хитрым способом Россия мобилизует жителей на войну против Украины: не принудительно
Каким хитрым способом Россия мобилизует жителей на войну против Украины: не принудительно

В России вербуют мужчин на войну из-за обмана и финансовых обещаний. Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, активно продвигая контрактную службу

4 марта 2026, 17:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России продолжают активно вербовать мужчин на войну против Украины посредством финансовых обещаний и дезинформации. Об этом сообщает украинский государственный проект "Хочу жить".

Каким хитрым способом Россия мобилизует жителей на войну против Украины: не принудительно

Мобилизация в России на войну против Украины

По его данным, российские власти пытаются избежать объявления новой волны мобилизации, поэтому делают ставку на контрактную службу, используя агрессивную рекламную кампанию.

В рекламе потенциальным контрактникам обещают значительные выплаты, предоставление земельных участков, списание долгов и другие социальные бонусы. Одновременно одним из ключевых аргументов при вербовке называют якобы возможность служить в тылу без отправки на передовую.

В проекте "Хочу жить" отмечают, что подобные обещания часто не соответствуют реальности. По их словам, российская армия продолжает активно использовать пехоту для штурмовых действий, неся значительные потери.

Там также отмечают, что многие новобранцы соглашаются подписывать контракты из-за финансовых проблем или надежд быстро заработать деньги.

В проекте подчеркивают, что на практике такие военные часто оказываются на передовой, где они используются в штурмовых подразделениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские СМИ сообщают об атаке беспилотников на химический завод "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк Кировской области РФ.
По их данным, украинские дроны якобы атаковали предприятие утром. Расстояние от этого региона до украинской границы составляет около 1300 км. Предприятие специализируется на производстве аммиачной селитры – вещества, которое используется не только в аграрной сфере, но и для изготовления взрывчатых материалов.



Источник: https://t.me/hochu_zhyt/4471
