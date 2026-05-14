Яким був справжній задум Путіна з ударом по Києву 14 травня: ШІ спантеличив версіями

Вночі 14 травня російські терористичні війська завдали по Києву найбільш масованого удару з початку повномасштабного вторгнення, який, станом на зараз, забрав життя 7 мирних жителів столиці України. Експерти висловлюють різні припущення стосовно мети цього чергового страшного злочину Кремля. Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Зокрема, на думку штучного інтелекту ChatGPT, масований удар по Україні 14 травня можна розглядати як черговий елемент тиску з боку Кремля, спрямований одночасно на військову, політичну та інформаційну площину. Подібні атаки рідко мають лише тактичне значення — зазвичай вони використовуються як інструмент демонстрації сили та спроба вплинути на ухвалення рішень як в Україні, так і серед її міжнародних партнерів.

Ймовірно, ключова мета таких дій — створення відчуття постійної ескалації та нестабільності. Росія намагається підтримувати високий рівень напруги, щоб ускладнити роботу української ППО, виснажити ресурси та змусити суспільство жити в умовах постійної загрози. Одночасно це сигнал зовнішнім гравцям: війна далека від завершення, а отже, будь-які дипломатичні ініціативи Кремль прагне формувати виключно на своїх умовах.

Такі удари також можуть мати внутрішньополітичний вимір для Росії. Вони демонструють російському суспільству образ "контрольованої сили" та продовження наступальної ініціативи, навіть попри втрати й затяжний характер війни.

Водночас штучний інтелект Copilot стверджує, що масований удар Путіна по Україні 14 травня був продиктований кількома факторами.

По-перше, це спроба психологічного тиску: удари по Києву та інших містах мають на меті показати, що навіть столиця не є захищеною, і посіяти страх серед населення.

По-друге, це сигнал Заходу — демонстрація, що Росія готова застосовувати весь арсенал, включно з балістичними та аеробалістичними ракетами, щоб поставити під сумнів ефективність систем ППО, які отримує Україна.

По-третє, це внутрішня пропаганда: Кремль прагне показати власному суспільству "силу" та "успіхи" війни, навіть якщо ціна — масові жертви серед мирних жителів. І нарешті, удари по енергетиці та інфраструктурі мають стратегічну мету — ускладнити економічне життя, зірвати логістику та відновлення країни.

"Коментарі" вже писали, що після 9 травня риторика Володимира Путіна почала змінюватися, однак ці зміни є радше реакцією на погіршення внутрішньої та зовнішньої ситуації для Росії, ніж ознакою реальної трансформації політичного курсу. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.