Що насправді стоїть за заявою Путіна про зустріч із Зеленським: озвучено страшний план диктатора

Після 9 травня риторика Володимира Путіна почала змінюватися, однак ці зміни є радше реакцією на погіршення внутрішньої та зовнішньої ситуації для Росії, ніж ознакою реальної трансформації політичного курсу. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, останні місяці стали складними для Кремля як на фронті, так і всередині країни-агресора. Це, на його думку, вплинуло і на рівень підтримки Путіна в суспільстві, який, за обговореннями в експертному середовищі, демонструє спад.

Морозов також звернув увагу на ще один фактор — фактичне згортання так званої "лінії Анкоріджа", тобто переговорних контактів із Дональдом Трампом. На його думку, це також могло вплинути на корекцію публічних заяв російського керівництва.

Водночас експерт наголосив, що ключовим елементом останніх виступів Путіна залишається звинувачення Європи у всіх проблемах та формування її як головного противника Росії. Окремо, за його словами, звучали приховані погрози на адресу Фінляндії та Вірменії.

Єдиною помітною зміною Морозов вважає згадку Володимира Зеленського на ім’я та обережні натяки на можливість особистої зустрічі. Втім, така зустріч, за логікою Кремля, можлива лише за умови підписання документів на російських умовах.

"Тому не варто сприймати окремі фрази як суттєву зміну позиції. Загальна риторика Путіна залишається незмінною", — підсумував він.

"Коментарі" вже писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. За даними слідства, після мобілізації він проходив службу як офіцер групи планування штабу однієї з військових частин, однак протягом тривалого часу не виконував покладених на нього обов’язків.