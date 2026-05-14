Что действительно стоит по заявлению Путина о встрече с Зеленским: озвучен страшный план диктатора

После 9 мая риторика Владимира Путина начала меняться, однако эти изменения являются реакцией на ухудшение внутренней и внешней ситуации для России, чем признаком реальной трансформации политического курса. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Фото: из открытых источников

По его словам, последние месяцы стали сложными для Кремля как на фронте, так и внутри страны-агрессора. Это, по его мнению, повлияло и на уровень поддержки Путина в обществе, который, по обсуждению в экспертной среде, демонстрирует спад.

Морозов также обратил внимание на еще один фактор — фактическое сворачивание так называемой линии Анкориджа, то есть переговорных контактов с Дональдом Трампом. По его мнению, это могло также повлиять на коррекцию публичных заявлений российского руководства.

В то же время эксперт подчеркнул, что ключевым элементом последних выступлений Путина остается обвинение Европы во всех проблемах и формирование ее как главного противника России. Отдельно, по его словам, звучали скрытые угрозы Финляндии и Армении.

Единственным заметным изменением Морозов считает упоминание Владимира Зеленского по имени и осторожные намеки на возможность личной встречи. Впрочем, такая встреча, по логике Кремля, возможна только при подписании документов на российских условиях.

"Поэтому не стоит воспринимать отдельные фразы как существенное изменение позиции. Общая риторика Путина остается неизменной", — подытожил он.

"Комментарии" уже писали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Емельяну. По данным следствия, после мобилизации он проходил службу в качестве офицера группы планирования штаба одной из воинских частей, однако в течение длительного времени не выполнял возложенных на него обязанностей.