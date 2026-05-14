Что действительно стоит по заявлению Путина о встрече с Зеленским: озвучен страшный план диктатора

Клименко Елена
После 9 мая риторика Владимира Путина начала меняться, однако эти изменения являются реакцией на ухудшение внутренней и внешней ситуации для России, чем признаком реальной трансформации политического курса. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.
По его словам, последние месяцы стали сложными для Кремля как на фронте, так и внутри страны-агрессора. Это, по его мнению, повлияло и на уровень поддержки Путина в обществе, который, по обсуждению в экспертной среде, демонстрирует спад.
Морозов также обратил внимание на еще один фактор — фактическое сворачивание так называемой линии Анкориджа, то есть переговорных контактов с Дональдом Трампом. По его мнению, это могло также повлиять на коррекцию публичных заявлений российского руководства.
В то же время эксперт подчеркнул, что ключевым элементом последних выступлений Путина остается обвинение Европы во всех проблемах и формирование ее как главного противника России. Отдельно, по его словам, звучали скрытые угрозы Финляндии и Армении.
Единственным заметным изменением Морозов считает упоминание Владимира Зеленского по имени и осторожные намеки на возможность личной встречи. Впрочем, такая встреча, по логике Кремля, возможна только при подписании документов на российских условиях.
