Колишнього главу Мінінфраструктури підозрюють у страшній шкоді ЗСУ: подробиці скандалу
Колишнього главу Мінінфраструктури підозрюють у страшній шкоді ЗСУ: подробиці скандалу

Замість планування бойових операцій офіцер витрачав час на власний розсуд, що може призвести до тривалого ув’язнення

14 травня 2026, 14:55
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. За даними слідства, після мобілізації він проходив службу як офіцер групи планування штабу однієї з військових частин, однак протягом тривалого часу не виконував покладених на нього обов’язків.

У пресслужбі ДБР не назвали ім’я фігуранта, проте обставини справи дозволяють ідентифікувати його як ексміністра. Слідчі встановили, що у межах служби він мав займатися аналізом оперативної обстановки, контролем виконання наказів командування та підготовкою пропозицій для планування бойових дій. 

Водночас, за матеріалами провадження, посадовець нібито не виконував цих функцій належним чином. Натомість він вводив керівництво в оману, повідомляючи про іншу діяльність, пов’язану з логістичним забезпеченням підрозділу та організаційними питаннями.

Правоохоронці з’ясували, що у 2022–2023 роках військовослужбовець у різні періоди фактично не виконував службові завдання та самостійно розпоряджався робочим часом. Його діяльність у військовій частині, дислокованій на території Черкаської області, за версією слідства, не відповідала вимогам військової служби.

Наразі йому інкримінують ухилення від виконання обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 

У ДБР зазначають, що досудове розслідування триває та встановлюються всі обставини можливих порушень.

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян повідомляв про поранення, отримане на фронті після обстрілу позицій його підрозділу, де, за його словами, він проходив службу.

"Коментарі" вже писали , що масований ракетний удар по Києву 14 травня, за оцінкою українських військових, був не випадковою ескалацією, а заздалегідь підготовленою операцією Кремля, яка мала на меті політичний та інформаційний тиск. Росія, за цей період, накопичила значний ракетний ресурс і використала його в момент, коли у світі відбувалися важливі дипломатичні процеси, зокрема на тлі міжнародного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, заявив полковник Збройних Сил України Дмитро Кащенко.



