Бывший глава Мининфраструктуры подозревается в страшном ущербе ВСУ: подробности скандала

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Емельяну. По данным следствия, после мобилизации он проходил службу в качестве офицера группы планирования штаба одной из воинских частей, однако в течение длительного времени не выполнял возложенных на него обязанностей.

В пресс-службе ДБР не назвали имя фигуранта, однако обстоятельства дела позволяют его идентифицировать как эксминистра. Следователи установили, что в рамках службы он должен заниматься анализом оперативной обстановки, контролем выполнения приказов командования и подготовкой предложений по планированию боевых действий.

В то же время, по материалам производства, должностное лицо якобы не выполняло эти функции должным образом. Вместо этого он вводил руководство в заблуждение, сообщая о другой деятельности, связанной с логистическим обеспечением подразделения и организационными вопросами.

Правоохранители выяснили, что в 2022-2023 годах военнослужащий в разные периоды фактически не выполнял служебные задания и самостоятельно распоряжался рабочим временем. Его деятельность в воинской части, дислоцированной на территории Черкасской области, по версии следствия, не отвечала требованиям военной службы.

В настоящее время ему инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ДБР отмечают, что досудебное расследование продолжается и устанавливаются все обстоятельства возможных нарушений.

Напомним, ранее Владимир Емельян сообщал о ранении, полученном на фронте после обстрела позиций его подразделения, где, по его словам, он проходил службу.

