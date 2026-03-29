Які тварини виживають на фронті: фауна тріщить по швам

На лінії фронту в Україні виживають переважно лише дрібні тварини, які можуть ховатися під землею. Великі звірі та птахи або втекли, або загинули через постійні обстріли.

Виживання тварин на фронті

Про це розповів зоолог Ігор Дикий.

За його словами, у зоні бойових дій діє просте правило: виживає той, хто може сховатися. Тому на передовій залишилися переважно гризуни, а також окремі хижаки, як-от лисиці. Натомість великі тварини — вовки, кабани, козулі та лосі — покинули ці території.

Птахи також змінили поведінку: на "нулі" залишилися лише дрібні види, тоді як лелеки, орли та журавлі зникли через небезпеку.

Окремою катастрофою для довкілля став підрив Каховської ГЕС. За оцінками фахівців, це призвело до знищення частини унікальних видів. Зокрема, повністю могли зникнути деякі ендемічні мурахи, а значна частина інших видів загинула через затоплення їхніх середовищ існування.

Навіть після деокупації територій тварини стикаються з новими ризиками — мінуванням і нерозірваними боєприпасами, що ускладнює їх повернення.

Експерт також зазначає, що Україна може претендувати на репарації від РФ за шкоду довкіллю, однак для цього необхідно зібрати серйозну доказову базу з науковими підтвердженнями втрат.

Таким чином, війна впливає не лише на людей, а й суттєво змінює екосистеми, знищуючи біорізноманіття цілих регіонів.

