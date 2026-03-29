Критичний стан: військовий жорстоко розкритикував ситуацію в Краматорську

Ткачова Марія
Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Осман" заявив про погіршення ситуації у Краматорську, де, за його словами, щодня зростає кількість руйнувань.
Військовий про ситуацію в Краматорську
За словами військового, місто зазнає постійних обстрілів, що призводить до поступового знищення інфраструктури.
Водночас він звернув увагу на відсутність примусової евакуації сімей із дітьми, попри небезпечну ситуацію.
"Сім’ї з дітьми залишаються в місті, і примусової евакуації не спостерігається", — зазначив він.
На його думку, відповідальність за виїзд фактично перекладена на батьків, які не завжди мають можливість самостійно знайти безпечне житло або умови для переїзду.
Окремо військовий підкреслив, що в місті відсутні додаткові інженерні заходи безпеки, зокрема захисні сітки над дорогами, які могли б зменшити ризики від атак дронів.
"Сіток над дорогами в містах також немає і, ймовірно, найближчим часом не буде", — зазначив він.
Водночас військовий різко розкритикував загальний підхід до безпеки регіону, наголосивши на недостатній увазі до ситуації на Донбасі.
Його заява відображає занепокоєння частини військових щодо рівня захисту цивільного населення у прифронтових містах.