Война с Россией Критическое состояние: военный жестоко раскритиковал ситуацию в Краматорске
Критическое состояние: военный жестоко раскритиковал ситуацию в Краматорске

Военный заявил об ухудшении ситуации в Краматорске и отсутствии системных решений по безопасности гражданских

29 марта 2026, 20:19
Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Осман заявил об ухудшении ситуации в Краматорске, где, по его словам, ежедневно растет количество разрушений.

Военный о ситуации в Краматорске

По словам военного, город подвергается постоянным обстрелам, что приводит к постепенному уничтожению инфраструктуры.

В то же время, он обратил внимание на отсутствие принудительной эвакуации семей с детьми, несмотря на опасную ситуацию.

"Семьи с детьми остаются в городе, и принудительной эвакуации не наблюдается", — отметил он.

По его мнению, ответственность за выезд фактически переведена на родителей, которые не всегда могут самостоятельно найти безопасное жилье или условия для переезда.

Отдельно военный подчеркнул, что в городе отсутствуют дополнительные инженерные меры безопасности, в том числе защитные сетки над дорогами, которые могли бы снизить риски от атак дронов.

"Сеток над дорогами в городах также нет и, вероятно, в ближайшее время не будет", — отметил он.

В то же время военный резко раскритиковал общий подход к безопасности региона, отметив недостаточное внимание к ситуации на Донбассе.

Его заявление отражает обеспокоенность части военных относительно уровня защиты гражданского населения в прифронтовых городах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Министерстве обороны Украины обсуждают возможность начисления так называемых "эБалов" военным подразделениям за случаи самоуничтожения российских военных.
Об этом заявил Михаил Фёдоров. По его словам, украинские военные регулярно фиксируют на видео ситуации, когда раненые или окруженные российские оккупанты прибегают к самоуничтожению. Федоров связывает это явление с рядом факторов, в частности с российской пропагандой, запрещающей сдаваться в плен, а также с отсутствием должной эвакуации и сильным давлением украинских беспилотников.



Источник: https://t.me/stanislav_osman/10459
