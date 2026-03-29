Критическое состояние: военный жестоко раскритиковал ситуацию в Краматорске

Ткачова Марія
Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Осман заявил об ухудшении ситуации в Краматорске, где, по его словам, ежедневно растет количество разрушений.
Военный о ситуации в Краматорске
По словам военного, город подвергается постоянным обстрелам, что приводит к постепенному уничтожению инфраструктуры.
В то же время, он обратил внимание на отсутствие принудительной эвакуации семей с детьми, несмотря на опасную ситуацию.
"Семьи с детьми остаются в городе, и принудительной эвакуации не наблюдается", — отметил он.
По его мнению, ответственность за выезд фактически переведена на родителей, которые не всегда могут самостоятельно найти безопасное жилье или условия для переезда.
Отдельно военный подчеркнул, что в городе отсутствуют дополнительные инженерные меры безопасности, в том числе защитные сетки над дорогами, которые могли бы снизить риски от атак дронов.
"Сеток над дорогами в городах также нет и, вероятно, в ближайшее время не будет", — отметил он.
В то же время военный резко раскритиковал общий подход к безопасности региона, отметив недостаточное внимание к ситуации на Донбассе.
Его заявление отражает обеспокоенность части военных относительно уровня защиты гражданского населения в прифронтовых городах.