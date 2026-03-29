Какие животные выживают на фронте: фауна трещит по швам

На линии фронта в Украине выживают преимущественно только мелкие животные, которые могут прятаться под землей. Большие звери и птицы либо убежали, либо погибли из-за постоянных обстрелов.

Об этом рассказал зоолог Игорь Дикий .

По его словам, в зоне боевых действий действует простое правило: выживает тот, кто может скрыться. Поэтому на передовой остались преимущественно грызуны, а также отдельные хищники, такие как лисы. Большие животные — волки, кабаны, косули и лоси — покинули эти территории.

Птицы также изменили поведение: на "нули" остались лишь мелкие виды, в то время как аисты, орлы и журавли исчезли из-за опасности.

Отдельной катастрофой для окружающей среды стал подрыв Каховской ГЭС. По оценкам специалистов, это привело к уничтожению уникальных видов. В частности, полностью могли исчезнуть некоторые эндемические муравьи, а значительная часть других видов погибла из-за затопления их среды обитания.

Даже после деоккупации территорий животные сталкиваются с новыми рисками — минированием и неразорванными боеприпасами, что затрудняет их возврат.

Эксперт также отмечает, что Украина может претендовать на репарации от РФ в ущерб окружающей среде, однако для этого необходимо собрать серьезную доказательную базу с научными подтверждениями потерь.

Таким образом, война влияет не только на людей, но и существенно изменяет экосистемы, уничтожая биоразнообразие целых регионов.

