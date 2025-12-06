Які тепер можливі сценарії ескалації війни: чому для України це вирішальний час

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російський диктатор Володимир Путін відхилив пропозицію США та України під час зустрічі з американською делегацією в Москві. Фактично диктатор робить ставку на тривалу ескалацію і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей. Які тепер можливі сценарії ескалації війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Сполучені Штати працюють на Путіна

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "ТСН" розповів, що Путін справді розраховує на війну на виснаження.

За словами Олега Жданова, Росія – це величезна ресурсна країна, і Путін робить головну ставку на це. Крім того, у РФ є потужні партнери – Китай і Північна Корея.

"Іран там трошки відійшов, але не повністю. Тобто Китай фактично забезпечує Росії тримання на плаву. Економіка РФ на військових рейках. Російська Федерація за поточний рік підготувалася до “нескінченної“ мобілізації. У них законодавство готове, і вони можуть тепер здійснювати призов і мобілізацію. Пам’ятаєте указ Путіна восени 2022 року — 350 тисяч відмобілізувати, і ніхто його досі не скасував", — каже військовий експерт.

Путін розраховує на війну на виснаження і сподівається, що Європа втомиться надавати нам допомогу, вважає Олег Жданов.

"Плюс Сполучені Штати працюють на Путіна, від Трампа чуємо постійно “припинити, припинити фінансування, постачання зброї“. Наразі Трамп не може сам себе перебороти, коли він бачить гроші, то втрачає волю, і контракти він не зупинить. Якщо Європа продовжить фінансувати закупівлю озброєння, то він його продаватиме. І йому байдуже, куди воно далі піде", — говорить експерт.

З іншого боку, за словами військового експерта, на Європу тиснуть усіма способами, і деякі країни починають зупиняти постачання допомоги Україні.

"Ну, принаймні Італія. Заступник Мелоні (прем’єр-міністерки Італії — ред.) Маттео Сальвіні, він голова проросійської партії, сказав, що під час перемовин і під час фінансової кризи в самій Італії не варто допомагати Україні грошима та закуповувати зброю, щоб не зірвати перемовний процес. Начебто аргументи такі залізні, і Італія на 2026 рік відмовляється від допомоги нашій країні", — зауважив Жданов.

Зараз для нас це найважливіший момент

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що варто уважно спостерігати за кроками не тільки Путіна, але й Трампа. Проте варто розуміти, що великих важелів впливу на Україну в Дональда Трампа вже майже не залишилося. Хоча відмова американців навіть від дипломатичної підтримки, від тиску на Росію – це теж для України сильний удар.

За його словами, це не в сенсі того, що Америка припинить фінансування або якусь іншу матеріальну чи військову підтримку.

"Зброя, безумовно, важлива, але не менш важливим є й те, що Трамп не втратив інтерес до теми — вона досі перебуває в центрі американської політики. Питання російсько-української війни залишається актуальним", — зазначив він.

Аналітик зазначив, що зараз для нас це найважливіший момент.

"Для нас це критично важливо, тому що сценарій, за якого Трамп просто втратить інтерес, переключиться на інші теми, і війна стане тільки нашою війною, небезпечний. Така ситуація зменшує тиск на Путіна і на Росію, і, відповідно, наша позиція стає більш вразливою: ми опиняємося в процесі, з якого для нас немає хорошого виходу. А так у нас ще є шанс, що Трамп усе-таки знайде мотивацію, певну модель або рішення, яке дасть змогу припинити війну на виснаження — війну, в якій ми, очевидно, маємо всі шанси виснажитися першими", — підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ посилює елемент торгу й шантажу: чому Путін раптом згадав про Новоросію.



