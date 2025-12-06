Какие теперь возможны сценарии эскалации войны: почему для Украины это решающее время

Институт изучения войны (ISW) считает, что российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение США и Украины на встрече с американской делегацией в Москве. Фактически диктатор делает ставку на длительную эскалацию и вряд ли согласится на какие-либо компромиссы, кроме своих первоначальных военных целей. Какие возможны сценарии эскалации войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Соединенные Штаты работают на Путина

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН рассказал, что Путин действительно рассчитывает на войну на истощение.

По словам Олега Жданова, Россия – огромная ресурсная страна, и Путин делает главную ставку на это. Кроме того, у РФ есть мощные партнеры – Китай и Северная Корея.

"Иран там немного отошел, но не полностью. То есть Китай фактически обеспечивает России удержание на плаву. Экономика РФ на военных рельсах. Российская Федерация за текущий год подготовилась к "бесконечной" мобилизации. У них законодательство готово, и они могут теперь совершать призыв и мобилизацию. Помните указ Путина осенью 2022 года – 350 тысяч отмобилизовать, и никто его до сих пор не отменил", – говорит военный эксперт.

Путин рассчитывает на войну на истощение и надеется, что Европа устанет оказывать нам помощь, считает Олег Жданов.

"Плюс Соединенные Штаты работают на Путина, от Трампа слышим постоянно прекратить, прекратить финансирование, поставку оружия“. Пока Трамп не может сам себя преодолеть, когда он видит деньги, то теряет свободу, и контракты он не остановит. Если Европа продолжит финансировать закупку вооружения, то она его будет продавать. И ему все равно, куда оно дальше пойдет", — говорит эксперт.

С другой стороны, по словам военного эксперта, Европу давят всеми способами, и некоторые страны начинают останавливать поставки помощи Украине.

"Ну, по крайней мере, Италия. Заместитель Мелони (премьер-министра Италии — ред.) Маттео Сальвини, глава пророссийской партии, сказал, что во время переговоров и во время финансового кризиса в самой Италии не стоит помогать Украине деньгами и закупать оружие, чтобы не сорвать переговорный процесс. Вроде бы аргументы так железны, и Италия на 2026 год отказывается от помощи нашей стране", — отметил Жданов.

Сейчас для нас это самый важный момент

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный считает, что следует внимательно наблюдать за шагами не только Путина, но и Трампа. Однако следует понимать, что больших рычагов влияния на Украину у Дональда Трампа уже почти не осталось. Хотя отказ американцев даже от дипломатической поддержки, от давления на Россию это тоже для Украины сильный удар.

По его словам, это не в смысле того, что Америка прекратит финансирование или какую-либо другую материальную или военную поддержку.

"Оружие, безусловно, важно, но не менее важно и то, что Трамп не потерял интерес к теме — оно до сих пор находится в центре американской политики. Вопрос российско-украинской войны остается актуальным", — отметил он.

Аналитик отметил, что сейчас для нас это самый важный момент.

"Для нас это критически важно, потому что сценарий, при котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасный. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода. мотивацию, определенную модель или решение, которое позволит прекратить войну на истощение — войну, в которой мы, очевидно, имеем все шансы истощиться первыми", — подытожил эксперт.

