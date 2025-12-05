РФ посилює елемент торгу й шантажу: чому Путін раптом згадав про Новоросію

Нова заява російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що від своїх максималістських цілей у війні проти України він не відступить, вважають в Інституті вивчення війни. Зокрема, якщо останнім часом Путін постійно натякав на необхідності ЗСУ вийти з Донбасу, то тепер він знову згадав про так звану Новоросію. Про що це свідчить? Видання "Коментарі" з цими питанням звернулося до експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Якщо підсумувати переговорний трек, то маємо очевидний дисонанс

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Ганна Малкіна вважає, що Путін знову витяг із шухляди саме "Новоросію" не випадково і точно не тому, що обмовився чи "загрався в історика". У його імперській картині світу війна проти України – це щонайменше спроба окупувати всю південно-східну частину країни, а не просто захопити Донбас.

"Нагадаю, що російський концепт "Новоросії" охоплює не тільки Донеччину й Луганщину, а й південь України, тобто Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одесу. Стратегічна мета російського диктатора – пробити сухопутний коридор до Придністров’я, а далі – як піде, залежно від обставин", – зазначила політолог.

Вона уточнює, з точки зору переговорів, "Новоросія" для Кремля теж зручний інструмент. Це елемент торгу й шантажу, покликаний змістити точку відліку дискусії – не від кордонів 1991 року, а від російського уявлення про так звані "історичні землі". Усі можливі поступки в цій рамці Путін завжди зможе продати Заходу як "збалансоване рішення", а своїй внутрішній аудиторії — як "болючу, але вимушену поступку заради миру". Проблема в тому, що навіть гіпотетична мирна угода на таких умовах для Кремля буде лише паузою, тимчасовою передишкою. "Новоросія" в будь-який момент знову повернеться в публічний дискурс, як привід для нової ескалації.

"Якщо підсумувати переговорний трек, то маємо очевидний дисонанс. Захід, коли говорить про відновлення територіальної цілісності України, виходить із кордонів 1991 року. Путін, коли говорить про "Новоросію", навпаки намагається втиснути дискусію в рамку "історичної Росії". Це вже не суперечка про конкретну лінію фронту, а спроба делегітимізувати саму ідею, що Південь і Схід України — це Україна, а не якісь "спірні російські землі". Такий зсув вигідний Кремлю й назовні – передусім у країнах Глобального Півдня, де частина еліт поверхово сприймає історичні аргументи й може трактувати ситуацію як "давній територіальний конфлікт", а не як відверту спробу знищити сусідню державу. І в цьому контексті важливо прямо сказати: Путін не збирається йти на жодні реальні компроміси. Інститут вивчення війни неодноразово звертав увагу, що Кремль відкидає пропозиції США щодо переговорів і вимагає від України фактичної капітуляції – із передачею територій, які Росія навіть повністю не контролює. Усі розмови про перемир’я він використовує як інструмент затягування часу й легітимації вже захопленого", – підсумувала Анна Малкіна.

Російська війна – це не просто війна за території

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко говорить, що "Новоросія" — промовисте слово стосовно українських територій. Воно насправді видає російський підхід і демонструє принципове протиріччя обговорюваних мирних планах.

"Якщо Україна, Європа та США обговорюють лінію розмежування між двома державами, і тут у міжнародному праві немає іншого формулювання, окрім окупованих територій, то Росія хоче обговорювати фактично альтернативну Україні освіту. Це навіть не про де-факто чи де-юре визнання, а про умови та формулювання, спрямовані проти Української державності як такої та після потенційної зупинки військових дій", – зазначила експерт.

За її словами, все це ще раз демонструє: російська війна – це не просто війна за території, це панічне прагнення не допустити існування демократичної конкурентної держави поряд із РФ.

"Саме тому Україна, Європа та взагалі всі ті, хто вже розуміють варіативність російської гібридності, наполягають на тому, що саме перемир'я по лінії розмежування, і надалі забезпечення його стабільності та гуманітарної складової, – це єдина можливість зупинити військові дії та подальше звалювання світової системи у хаос", – підсумувала експерт.

