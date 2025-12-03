Переговори, заради переговорів: що насправді відбулося на зустрічі Путіна з американцями

Компромісного варіанту плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа. Які підсумки можна підвести після чергового глухого кута з "мирними переговорами", особливо враховуючи погрози Путіна на адресу Європи? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

За рахунок України низка країн хоче вирішити власні інтереси

Політичний експерт Олександр Антонюк зазначив, що наразі немає компромісу по досягненню миру в Україні, адже очевидно всім сторонам, що зараз не вдається домовитися по тих пунктах по яким вдавалося домовлятися в попередні десятиліття, коли агресора умиротворювали за рахунок жертв. Експерт говорить, що тут можна згадати ту ж саму Грузію, Молдову, Ічкерію. За злочини проти цих народів і країн РФ не понесла відповідальність.

"Наразі Кремлю все важче і важче економічно тягнути цю війну, але, тим не менше, він не збирається її припиняти. Більше того іде пряма погроза від Путіна в сторону Європи і вона вже реалізовується. Хай зараз не військовим шляхом, але гібридним способом. Тобто Москва не шукає виходу із війни. Ілюзії або невірний маркетинговий хід – те, що називають мирні переговори, миру як такого не принесуть, якщо Росія не понесе покарання за військові злочини. Чому Німеччина після Другої світової війни не здійснює таких заходів, які були здійснені тим же Гітлером? Тому що режим Гітлера за ті злочини був покараний і осуджений. А тут намагаються обійти історичні паралелі. Наразі на Україну, на президента здійснюється шалений тиск, ми говоримо не про нашу внутрішню політику, а говоримо саме про ті заяви і дії які відбуваються стосовно нас у світі", – зазначив Олександр Антонюк.

За його словами, всі переговори, якби вони не маскувались під 28 пунктами чи іншою кількістю пунктів, так чи інакше, зачіпають поняття суверенітет.

"Якщо йде мова про те, яку зброю і яку кількість свого війська Україна може мати і це після тих всіх атак, які вона пережила і переживає, то це, знову ж таки, зазіхання на наш суверенітет. На жаль, Кремлю вдається успішно проводити інформаційно-психологічні спецоперації, мати вплив на низку країн", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олександр Антонюк наголошує, що зовсім інакше виглядала б ситуація, коли у Кремлі намагалися торгуватися, але при цьому вийшли США і заявили, що вони, як гарант безпеки і підписант Будапештського меморандуму, готові йти на заморожування війни, але за такого стану справ на території України будуть стояти американські контингенти і американські ракети, така собі буде парасолька над Україною, тим самим давши Україні гарантії безпеки, як для потенційного члена НАТО, тоді історія з переговорами мала б інший зміст. Тому що Росія сьогодні не готова до прямого протистояння з країнами НАТО. Більше того, Москва проти протистояння з США.

"Так, можна згодитися, що окуповані території визначаються сірою зоною і можна знайти по цьому питанню компроміс. Це так мало би бути, а наразі відбуваються переговори, щоб за рахунок інтересів України вирішити інтереси інших країн. Україні звісно це не підходить, тому ще будемо декілька місяців спостерігати такий переговорний процес", – підсумував експерт.

Ризик тиску на Україну збільшується

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, що після п’яти годин розмов у Москві стало очевидно, що насправді Путін не хоче миру – він хоче переваги. США демонструють готовність говорити, але не проявляють готовності тиснути на Кремль. Європа опиняється перед історичним вибором: стати суб’єктом безпеки або жити в тіні російських погроз. Кремль підживлює власну впевненість і відкрито сигналізує, що війна може вийти за межі України.

"Процес заради процесу. Тому висока ймовірність, що переговори триватимуть й надалі без змісту. Попри відсутність прогресу, усім вигідно робити вигляд, що “процес іде”. Вашингтону треба демонструвати, що “миротворчий план” рухається. Кремлю вигідно мати канал впливу та створювати картинку “діалогу”. Тож, швидше за все, будуть нові зустрічі в інших столицях, контрольовані витоки про “наближення компромісу”. І все той самий нуль реального результату. Це затягує час – і збільшує ризик тиску на Україну", – зазначила експерт.

Що ж до погроз Європі, то експерт не виключає, що після провалу переговорів РФ може навмисно загострити ситуацію.

"Можливі дії Росії: масовані удари по енергетиці та містах України, локальні наступи на фронті, провокації у Чорному чи Балтійському морі, новий шантаж Європи та НАТО. Логіка проста: підняти ставки, щоб зламати позицію США та нав’язати свій формат "миру", – зазначив експерт.

