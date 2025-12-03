Переговоры, ради переговоров: что действительно произошло на встрече Путина с американцами

Компромиссный вариант плана после окончания войны в Украине найти так и не удалось. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа. Какие итоги можно подвести после очередного тупика с "мирными переговорами", особенно учитывая угрозы Путина в адрес Европы? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

За счет Украины ряд стран хочет решить собственные интересы

Политический эксперт Александр Антонюк отметил, что пока нет компромисса по достижению мира в Украине, ведь очевидно всем сторонам, что сейчас не удается договориться по тем пунктам, по которым удавалось договариваться в предыдущие десятилетия, когда агрессора умиротворяли за счет жертв. Эксперт говорит, что здесь можно упомянуть ту же Грузию, Молдову, Ичкерию. За преступления против этих народов и стран РФ не понесла ответственность.

"Пока Кремлю все труднее и труднее экономически тянуть эту войну, но, тем не менее, он не собирается ее прекращать. Более того, идет прямая угроза от Путина в сторону Европы и она уже реализуется. Пусть сейчас не военным путем, но гибридным способом. То есть Москва не ищет выхода из войны. Иллюзии или неверный маркетинговый ход – то, что называют мирные переговоры, мира как такового не принесут, если Россия не понесет наказание за военные преступления. Почему Германия после Второй мировой войны не предпринимает таких мер, которые были предприняты тем же Гитлером? Потому что режим Гитлера за эти преступления был наказан и осужден. А здесь пытаются обойти исторические параллели. Сейчас на Украину, на президента оказывается безумное давление, мы говорим не о нашей внутренней политике, а говорим именно о тех заявлениях и действиях, которые происходят по отношению к нам в мире", – отметил Александр Антонюк.

По его словам, все переговоры, если бы они не маскировались под 28 пунктами или другим количеством пунктов, так или иначе затрагивают понятие суверенитет.

"Если речь идет о том, какое оружие и какое количество своего войска Украина может иметь и это после тех всех атак, которые оно пережило и переживает, то это опять же посягательство на наш суверенитет. К сожалению, Кремлю удается успешно проводить информационно-психологические спецоперации, влиять на ряд стран", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Александр Антонюк отмечает, что совсем иначе выглядела бы ситуация, когда в Кремле пытались торговаться, но при этом вышли США и заявили, что они, как гарант безопасности и подписант Будапештского меморандума, готовы идти на замораживание войны, но при таком положении дел на территории Украины будут стоять американские контингенты и американские ракеты. для потенциального члена НАТО, тогда история с переговорами имела бы другой смысл. Потому что Россия сегодня не готова к прямому противостоянию со странами НАТО. Более того, Москва против противостояния с США.

"Да можно согласиться, что оккупированные территории определяются серой зоной и можно найти по этому вопросу компромисс. Это так должно быть, а сейчас проходят переговоры, чтобы за счет интересов Украины решить интересы других стран. Украине, конечно, это не подходит, поэтому еще будем несколько месяцев наблюдать такой переговорный процесс", – подытожил эксперт.

Риск давления на Украину увеличивается

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что после пяти часов разговоров в Москве стало очевидно, что на самом деле Путин не хочет мира – он хочет преимущества. США демонстрируют готовность говорить, но не проявляют готовности давить на Кремль. Европа оказывается перед историческим выбором: стать субъектом безопасности или жить в тени российских угроз. Кремль подпитывает свою уверенность и открыто сигнализирует, что война может выйти за пределы Украины.

"Процесс ради процесса. Поэтому высока вероятность, что переговоры будут продолжаться и дальше без содержания. Несмотря на отсутствие прогресса, всем выгодно делать вид, что процесс идет. Вашингтону нужно демонстрировать, что "миротворческий план" двигается. Кремлю выгодно иметь канал влияния и создавать картинку диалога. Так что, скорее всего, будут новые встречи в других столицах, контролируемые истоки о приближении компромисса. И все тот же ноль реального результата. Это затягивает время – и увеличивает риск давления на Украину", – отметила эксперт.

Что касается угроз Европе, то эксперт не исключает, что после провала переговоров РФ может намеренно обострить ситуацию.

"Возможны действия России: массированные удары по энергетике и городам Украины, локальные наступления на фронте, провокации в Черном или Балтийском море, новый шантаж Европы и НАТО. Логика проста: поднять ставки, чтобы сломать позицию США и навязать свой формат "мира", – отметил эксперт.

