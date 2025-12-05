РФ усиливает элемент торга и шантажа: почему Путин вдруг вспомнил о Новороссии

Новое заявление российского диктатора Владимира Путина свидетельствует, что от своих максималистских целей в войне против Украины он не отступит, считают в Институте изучения войны. В частности, если в последнее время Путин постоянно намекал на необходимость ВСУ выйти из Донбасса, то теперь он снова упомянул о так называемой Новороссии. О чем это говорит? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Если подытожить переговорный трек, то есть очевидный диссонанс

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что Путин снова вытащил из ящика именно "Новороссию" не случайно и точно не потому, что оговорился или "заигрался в историка". В его имперской картине мира война против Украины – это, по меньшей мере, попытка оккупировать всю юго-восточную часть страны, а не просто захватить Донбасс.

"Напомню, что российский концепт "Новороссии" охватывает не только Донбасс и Луганщину, но и юг Украины, то есть Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу. Стратегическая цель российского диктатора – пробить сухопутный коридор в Приднестровье, а дальше – как пойдет в зависимости от обстоятельств", – отметила политолог.

Она уточняет, с точки зрения переговоров, "Новороссия" для Кремля тоже удобный инструмент. Это элемент торга и шантажа, призванный сместить точку отсчета дискуссии – не от границ 1991 года, а от русского представления о так называемых "исторических землях". Все возможные уступки в этой рамке Путин всегда сможет продать Западу как "сбалансированное решение", а своей внутренней аудитории – как "болезненную, но вынужденную уступку ради мира". Проблема в том, что даже гипотетическое мирное соглашение на таких условиях для Кремля будет только паузой, временной передышкой. Новороссия в любой момент снова вернется в публичный дискурс, как повод для новой эскалации.

"Если подытожить переговорный трек, то есть очевидный диссонанс. Мероприятие, когда говорит о восстановлении территориальной целостности Украины, выходит из границ 1991 года. Путин, когда говорит о Новороссии, наоборот пытается втиснуть дискуссию в рамку "исторической России". Это уже не спор о конкретной линии фронта, а попытка делегитимизировать саму идею, что Юг и Восток Украины – это Украина, а не какие-то "спорные русские земли". Такое смещение выгодно Кремлю и наружу – прежде всего в странах Глобального Юга, где часть элит поверхностно воспринимает исторические аргументы и может трактовать ситуацию как "давний территориальный конфликт", а не как откровенную попытку уничтожить соседнее государство. И в этом контексте важно прямо сказать: Путин не собирается идти ни на какие реальные компромиссы. Институт изучения войны неоднократно обращал внимание, что Кремль исключает предложения США по переговорам и требует от Украины фактической капитуляции – с передачей территорий, которые Россия даже полностью не контролирует. Все разговоры о перемирии он использует как инструмент затягивания времени и легитимации уже увлеченного", – подытожила Анна Малкина.

Российская война – это не просто война на территории

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко говорит, что "Новороссия" — красноречивое слово, применительно к украинским территориям. Оно на самом деле выдает российский подход и демонстрирует принципиальное противоречие в обсуждаемых мирных планах.

"Если Украина, Европа и США обсуждают линию разграничения между двумя государствами, и здесь в международном праве нет другой формулировки, кроме как оккупированные территории, то Россия хочет обсуждать фактически альтернативное Украине образование. Это даже не про де-факто или де-юре признание, а про условия и формулировки, направленные против Украинской государственности как таковой и после потенциальной остановки военных действий", – отметила эксперт.

По ее словам, все это ещё раз демонстрирует: российская война – это не просто война за территории, это паническое стремление не допустить существования демократического конкурентного государства рядом с РФ.

"Именно поэтому Украина, Европа и вообще все те, кто уже понимают вариативность российской гибридности, настаивают на том, что именно перемирие по линии разграничения, и дальше обеспечивание его стабильности и гуманитарной составляющей, — это единственная возможность остановить военные действия и дальнейшее сваливание мировой системы в хаос", – подытожила эксперт.

