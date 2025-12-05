РФ усиливает элемент торга и шантажа: почему Путин вдруг вспомнил о Новороссии

Рубрики
Новое заявление российского диктатора Владимира Путина свидетельствует, что от своих максималистских целей в войне против Украины он не отступит, считают в Институте изучения войны. В частности, если в последнее время Путин постоянно намекал на необходимость ВСУ выйти из Донбасса, то теперь он снова упомянул о так называемой Новороссии. О чем это говорит? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что Путин снова вытащил из ящика именно "Новороссию" не случайно и точно не потому, что оговорился или "заигрался в историка". В его имперской картине мира война против Украины – это, по меньшей мере, попытка оккупировать всю юго-восточную часть страны, а не просто захватить Донбасс.
Она уточняет, с точки зрения переговоров, "Новороссия" для Кремля тоже удобный инструмент. Это элемент торга и шантажа, призванный сместить точку отсчета дискуссии – не от границ 1991 года, а от русского представления о так называемых "исторических землях". Все возможные уступки в этой рамке Путин всегда сможет продать Западу как "сбалансированное решение", а своей внутренней аудитории – как "болезненную, но вынужденную уступку ради мира". Проблема в том, что даже гипотетическое мирное соглашение на таких условиях для Кремля будет только паузой, временной передышкой. Новороссия в любой момент снова вернется в публичный дискурс, как повод для новой эскалации.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко говорит, что "Новороссия" — красноречивое слово, применительно к украинским территориям. Оно на самом деле выдает российский подход и демонстрирует принципиальное противоречие в обсуждаемых мирных планах.
"Если Украина, Европа и США обсуждают линию разграничения между двумя государствами, и здесь в международном праве нет другой формулировки, кроме как оккупированные территории, то Россия хочет обсуждать фактически альтернативное Украине образование. Это даже не про де-факто или де-юре признание, а про условия и формулировки, направленные против Украинской государственности как таковой и после потенциальной остановки военных действий", – отметила эксперт.
По ее словам, все это ещё раз демонстрирует: российская война – это не просто война за территории, это паническое стремление не допустить существования демократического конкурентного государства рядом с РФ.
"Именно поэтому Украина, Европа и вообще все те, кто уже понимают вариативность российской гибридности, настаивают на том, что именно перемирие по линии разграничения, и дальше обеспечивание его стабильности и гуманитарной составляющей, — это единственная возможность остановить военные действия и дальнейшее сваливание мировой системы в хаос", – подытожила эксперт.
