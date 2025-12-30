Які приховані завдання Путіна на 2026 рік: чи вистачить у диктатора армії

Рубрики
Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Чи справді РФ використовує переговори лише для маскування своїх справжніх намірів? Чи вистачить у Путіна армії, щоб і далі просувати вглиб території України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу Павло Лакійчук заявив в ефірі каналу "КИЇВ 24", що путінський режим не розглядає припинення бойових дій як пріоритет і готує армію до продовження війни щонайменше до кінця 2026 року. Поки міжнародна спільнота обговорює мирні плани, в Москві ставлять завдання щодо подальшого наступу.
За словами експерта, існує суттєвий розрив між очікуваннями західних лідерів і реальністю, яку диктує Кремль. У той час, як президент США Дональд Трамп прагне швидкого припинення війни, а європейські партнери фокусуються на гарантіях безпеки для України, Володимир Путін висуває умови, які роблять мир неможливим.
Павло Лакійчук зазначив, що для російського диктатора питання припинення вогню стоїть на останньому місці в будь-якому порядку денному.
Аналітик звернув увагу на щорічну розширену колегію Міністерства оборони РФ, де військове керівництво звітує перед президентом. Цей захід демонструє справжні вектори російської політики, які суперечать будь-якій "мирній" риториці.
Полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначив, що противник втрачає особового складу на місяць більше, ніж його система комплектування здатна поставити. Тобто вже склався від'ємний баланс: десь 30-40 тисяч втрат вбитими, і десь 25 в хороший місяць подається поповнень на фронт.
Відповідно, на думку Кевлюка, слід очікувати подальшого зменшення кількості особового складу армії РФ в Україні, а значить – і послаблення тиску на фронті. У разі, якщо країна-агресор не оголосить чергову хвилю мобілізації і посиляться наявні проблеми у РФ із рекрутингом.
