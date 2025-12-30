Які приховані завдання Путіна на 2026 рік: чи вистачить у диктатора армії

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Чи справді РФ використовує переговори лише для маскування своїх справжніх намірів? Чи вистачить у Путіна армії, щоб і далі просувати вглиб території України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Для російського диктатора питання припинення вогню стоїть на останньому місці

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу Павло Лакійчук заявив в ефірі каналу "КИЇВ 24", що путінський режим не розглядає припинення бойових дій як пріоритет і готує армію до продовження війни щонайменше до кінця 2026 року. Поки міжнародна спільнота обговорює мирні плани, в Москві ставлять завдання щодо подальшого наступу.

За словами експерта, існує суттєвий розрив між очікуваннями західних лідерів і реальністю, яку диктує Кремль. У той час, як президент США Дональд Трамп прагне швидкого припинення війни, а європейські партнери фокусуються на гарантіях безпеки для України, Володимир Путін висуває умови, які роблять мир неможливим.

Павло Лакійчук зазначив, що для російського диктатора питання припинення вогню стоїть на останньому місці в будь-якому порядку денному.

"З’являється Путін, який каже: „Ні, гарантії безпеки там – то все неважливо, і навіть припинення війни“. Спочатку ми усуваємо проблеми, розбираємося з гарантіями післявоєнної безпеки, а потім ми війну зупиняємо. Що у „Плані Трампа“ (28-й пункт) припинення війни останній, що у Зеленського – останній. Чому? Тому що Путін не хоче зупиняти війну", — наголосив він.

Аналітик звернув увагу на щорічну розширену колегію Міністерства оборони РФ, де військове керівництво звітує перед президентом. Цей захід демонструє справжні вектори російської політики, які суперечать будь-якій "мирній" риториці.

"Там про жоден мир на 2026 рік і про жодні заходи з досягнення миру 2025-го не йдеться. Йдеться про те, що 2026 року продовжуватимуть досягнення цілей так званої „СВО“. Весь рік на це покладений. І про жодні альтернативні варіанти не йдеться", — резюмував Лакійчук.

Чим далі противник буде просуватися вглиб території, тим більше він буде втрачати особового складу

Полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначив, що противник втрачає особового складу на місяць більше, ніж його система комплектування здатна поставити. Тобто вже склався від'ємний баланс: десь 30-40 тисяч втрат вбитими, і десь 25 в хороший місяць подається поповнень на фронт.

"Чим далі противник буде просуватися вглиб території, тим більше він буде втрачати особового складу, тим повільніші будуть його темпи просування, – каже Віктор Кевлюк. – Коли противник переходить до активних дій, проводить якісь штурми, його втрати з 83-х на квадратний кілометр зростають до 150. Тобто в півтора-два рази. Тому в 2026 році ми можемо стверджувати, що якщо ця тенденція збережеться, то до березня противник вбитими і пораненими має втратити десь 150 тисяч особового складу. Відповідно, 150 тисяч – це приблизно одна шоста того угрупування, яке діє проти України".

Відповідно, на думку Кевлюка, слід очікувати подальшого зменшення кількості особового складу армії РФ в Україні, а значить – і послаблення тиску на фронті. У разі, якщо країна-агресор не оголосить чергову хвилю мобілізації і посиляться наявні проблеми у РФ із рекрутингом.

