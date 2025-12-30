Какие скрытые задачи Путина на 2026 год: хватит ли у диктатора армии

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Действительно ли РФ использует переговоры только для маскировки своих истинных намерений? Хватит ли у Путина армии, чтобы и дальше продвигать вглубь территории Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Для российского диктатора вопрос прекращения огня стоит на последнем месте

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга Павел Лакийчук заявил в эфире канала "КИЕВ 24", что путинский режим не рассматривает прекращение боевых действий как приоритет и готовит армию к продолжению войны по меньшей мере до конца 2026 года. Пока международное сообщество обсуждает мирные планы, в Москве ставят задачи по дальнейшему наступлению.

По словам эксперта, существует существенный разрыв между ожиданиями западных лидеров и реальностью, которую диктует Кремль. В то время как президент США Дональд Трамп стремится к быстрому прекращению войны, а европейские партнеры фокусируются на гарантиях безопасности для Украины, Владимир Путин выдвигает условия, которые делают мир невозможным.

Павел Лакийчук отметил, что для российского диктатора вопрос прекращения огня стоит на последнем месте в любой повестке дня.

"Появляется Путин, который говорит: „Нет, гарантии безопасности там – это все неважно, и даже прекращение войны“. Сначала мы устраняем проблемы, разбираемся с гарантиями послевоенной безопасности, а затем войну останавливаем. Что в "Плане Трампа" (28-й пункт) прекращение войны последний, что у Зеленского — последний. Почему? Потому что Путин не хочет останавливать войну", — подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание на ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны РФ, где военное руководство отчитывается перед президентом. Эта мера демонстрирует настоящие векторы российской политики, противоречащие любой "мирной" риторике.

"Там ни о каком мире на 2026 год и ни о каких мерах по достижению мира в 2025-м речь не идет. Речь идет о том, что в 2026 году будут продолжать достижение целей так называемой СВО. Весь год на это положен. И ни о каких альтернативных вариантах речь не идет", — резюмировал Лакийчук.

Чем дальше противник будет продвигаться вглубь территории, тем больше он будет терять личного состава.

Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк отметил, что противник теряет личного состава в месяц больше, чем его система комплектования способна поставить. То есть уже сложился отрицательный баланс: где-то 30-40 тысяч потерь убитыми, и где-то 25 в хорошую луну подается пополнений на фронт.

"Чем дальше противник будет продвигаться вглубь территории, тем больше он будет терять личный состав, тем медленнее будут его темпы продвижения, – говорит Виктор Кевлюк. – Когда противник переходит к активным действиям, проводит какие-то штурмы, его потери с 83 на квадратный километр возрастают до 150. То есть в полтора-два раза. Поэтому в 2026 году мы можем утверждать, что если эта тенденция сохранится, то к марту противник убитыми и ранеными должен потерять около 150 тысяч личного состава. Соответственно, 150 тысяч – это примерно одна шестая группировки, которая действует против Украины".

Соответственно, по мнению Кевлюка, следует ожидать дальнейшего уменьшения количества личного состава армии РФ в Украине, а значит – и ослабления давления на фронте. В том случае, если страна-агрессор не объявит очередную волну мобилизации и усугубятся имеющиеся проблемы в РФ с рекрутингом.

