Какие скрытые задачи Путина на 2026 год: хватит ли у диктатора армии

Кравцев Сергей
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Действительно ли РФ использует переговоры только для маскировки своих истинных намерений? Хватит ли у Путина армии, чтобы и дальше продвигать вглубь территории Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга Павел Лакийчук заявил в эфире канала "КИЕВ 24", что путинский режим не рассматривает прекращение боевых действий как приоритет и готовит армию к продолжению войны по меньшей мере до конца 2026 года. Пока международное сообщество обсуждает мирные планы, в Москве ставят задачи по дальнейшему наступлению.
По словам эксперта, существует существенный разрыв между ожиданиями западных лидеров и реальностью, которую диктует Кремль. В то время как президент США Дональд Трамп стремится к быстрому прекращению войны, а европейские партнеры фокусируются на гарантиях безопасности для Украины, Владимир Путин выдвигает условия, которые делают мир невозможным.
Павел Лакийчук отметил, что для российского диктатора вопрос прекращения огня стоит на последнем месте в любой повестке дня.
Аналитик обратил внимание на ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны РФ, где военное руководство отчитывается перед президентом. Эта мера демонстрирует настоящие векторы российской политики, противоречащие любой "мирной" риторике.
Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк отметил, что противник теряет личного состава в месяц больше, чем его система комплектования способна поставить. То есть уже сложился отрицательный баланс: где-то 30-40 тысяч потерь убитыми, и где-то 25 в хорошую луну подается пополнений на фронт.
Соответственно, по мнению Кевлюка, следует ожидать дальнейшего уменьшения количества личного состава армии РФ в Украине, а значит – и ослабления давления на фронте. В том случае, если страна-агрессор не объявит очередную волну мобилизации и усугубятся имеющиеся проблемы в РФ с рекрутингом.
