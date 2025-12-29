logo_ukra

Арктика ламає технології: чому зброя, перевірена війною в Україні, підводить НАТО

Екстремальний холод, магнітні бурі та перешкоди перетворюють найдорожчі військові розробки на марний метал: WSJ дізналося деталі випробувань

29 грудня 2025, 10:00
Країни НАТО активізували випробування військового обладнання в умовах арктичного холоду, проте з'ясувалося, що більшість технологій, створених та успішно застосовуваних під час війни в Україні, на Крайній Півночі просто не працюють. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Арктика ламає технології: чому зброя, перевірена війною в Україні, підводить НАТО

Зброя в Арктиці. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають автори, поблизу Північного полюса сучасні системи втрачають ефективність через магнітні бурі, що спотворюють супутникові сигнали, екстремально низькі температури, які за хвилини розряджають батареї або заморожують техніку, а також відсутність орієнтирів для навігації на безкраїх снігових просторах.

З восьми країн, що мають території в Арктиці, лише Росія не входить до НАТО. При цьому США та Канаду турбує розміщення російських ракет, а Норвегія та Фінляндія побоюються сценарію прямого вторгнення.

У WSJ наголошують, що Москва зберігає військове домінування в регіоні завдяки базам підводних човнів, ракетній інфраструктурі та аеродромам на Кольському півострові, а найкоротший маршрут гіперзвукових ракет до Північної Америки пролягає саме через Арктику.

Навіть базові елементи техніки виявляються вразливими: гума втрачає еластичність, олії густішають, гідравлічні рідини замерзають, а проводка тріскається. Одного сильного промерзання достатньо, щоб вивести з ладу цілу платформу. Дрони, які масово застосовуються в Україні, також не підходять для Півночі – там потрібні великі апарати з антизледенінням і двигунами на паливі, а не батареях.

Навчання в Канаді та Норвегії показали, що навіть спеціалізована техніка вартістю мільйони доларів виходить з ладу за лічені хвилини.

За оцінкою експертів, Арктика залишається "найсуворішим противником", до якого сучасні армії поки що не готові.

Читайте також на порталі "Коментарі" — для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не наважився напасти на жодну країну Північноатлантичного Альянсу, необхідно максимально посилити Україну. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рютте.




Джерело: https://www.wsj.com/world/where-drones-drop-dead-and-gps-goes-haywire-8e560e87
