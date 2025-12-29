Арктика ломает технологии: почему оружие, проверенное войной в Украине, подводит НАТО

Страны НАТО активизировали испытания военного оборудования в условиях арктического холода, однако выяснилось, что большинство технологий, созданных и успешно применяемых во время войны в Украине, на Крайнем Севере попросту не работают. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Оружие в Арктике. Фото: из открытых источников

Как отмечают авторы, вблизи Северного полюса современные системы теряют эффективность из-за магнитных бурь, искажающих спутниковые сигналы, экстремально низких температур, которые за минуты разряжают батареи или замораживают технику, а также отсутствия ориентиров для навигации на бескрайних снежных пространствах.

Из восьми стран, имеющих территории в Арктике, только Россия не входит в НАТО. При этом США и Канаду тревожит размещение российских ракет, а Норвегия и Финляндия опасаются сценария прямого вторжения.

В WSJ подчеркивают, что Москва сохраняет военное доминирование в регионе благодаря базам подводных лодок, ракетной инфраструктуре и аэродромам на Кольском полуострове, а кратчайший маршрут гиперзвуковых ракет в Северную Америку пролегает именно через Арктику.

Даже базовые элементы техники оказываются уязвимыми: резина теряет эластичность, масла густеют, гидравлические жидкости замерзают, а проводка трескается. Одного сильного промерзания достаточно, чтобы вывести из строя целую платформу. Дроны, массово применяемые в Украине, также не подходят для Севера – там требуются крупные аппараты с антиобледенением и двигателями на топливе, а не батареях.

Учения в Канаде и Норвегии показали, что даже специализированная техника стоимостью в миллионы долларов выходит из строя за считанные минуты.

По оценке экспертов, Арктика остается "самым суровым противником", к которому современные армии пока не готовы.

