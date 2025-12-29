logo

BTC/USD

89542

ETH/USD

3016.26

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Арктика ломает технологии: почему оружие, проверенное войной в Украине, подводит НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Арктика ломает технологии: почему оружие, проверенное войной в Украине, подводит НАТО

Экстремальный холод, магнитные бури и помехи превращают самые дорогие военные разработки в бесполезный металл: WSJ узнало детали испытаний

29 декабря 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страны НАТО активизировали испытания военного оборудования в условиях арктического холода, однако выяснилось, что большинство технологий, созданных и успешно применяемых во время войны в Украине, на Крайнем Севере попросту не работают. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Арктика ломает технологии: почему оружие, проверенное войной в Украине, подводит НАТО

Оружие в Арктике. Фото: из открытых источников

Как отмечают авторы, вблизи Северного полюса современные системы теряют эффективность из-за магнитных бурь, искажающих спутниковые сигналы, экстремально низких температур, которые за минуты разряжают батареи или замораживают технику, а также отсутствия ориентиров для навигации на бескрайних снежных пространствах.

Из восьми стран, имеющих территории в Арктике, только Россия не входит в НАТО. При этом США и Канаду тревожит размещение российских ракет, а Норвегия и Финляндия опасаются сценария прямого вторжения. 

В WSJ подчеркивают, что Москва сохраняет военное доминирование в регионе благодаря базам подводных лодок, ракетной инфраструктуре и аэродромам на Кольском полуострове, а кратчайший маршрут гиперзвуковых ракет в Северную Америку пролегает именно через Арктику.

Даже базовые элементы техники оказываются уязвимыми: резина теряет эластичность, масла густеют, гидравлические жидкости замерзают, а проводка трескается. Одного сильного промерзания достаточно, чтобы вывести из строя целую платформу. Дроны, массово применяемые в Украине, также не подходят для Севера – там требуются крупные аппараты с антиобледенением и двигателями на топливе, а не батареях.

Учения в Канаде и Норвегии показали, что даже специализированная техника стоимостью в миллионы долларов выходит из строя за считанные минуты. 

По оценке экспертов, Арктика остается "самым суровым противником", к которому современные армии пока не готовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин не осмелился напасть ни на одну страну Североатлантического Альянса, необходимо максимально усилить Украину. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/where-drones-drop-dead-and-gps-goes-haywire-8e560e87
Теги:

Новости

Все новости