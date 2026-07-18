Які наслідки удару по Енгельсу: чи зменшаться тепер удари по Україні

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Кравцев Сергей
Російська авіабаза "Енгельс-2" є одним із ключових майданчиків для стратегічної авіації, яку ворог залучає до ракетних ударів по Україні. Які висновки можна зробити після атаки українських безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Удари по Енгельсу. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що після цієї атаки росіяни можуть намагатися активніше ховати свої літаки.
При цьому експерт уточнив, що досі невідомо, як саме було знищено російський Ту-95 в Енгельсі.
За його словами, залежно від того, яким чином було реалізовано цю операцію, можна буде прогнозувати, чи можна буде це масштабувати.
Розмірковуючи про те, чи багато у росіян Ту-95, і наскільки пошкодження цього конкретного Ту-95 може вплинути на зменшення ракетних обстрілів, Ступак зазначив, що про те, скільки літаків залишилося, ніхто не може сказати.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив, що прорив дронів через потужну систему ППО навколо авіабази є важливим результатом.
Експерт припустив, що на авіабазі могли бути пошкоджені радіотехнічне обладнання, місця зберігання пального та інші об'єкти. Не виключено, що безпілотники зачепили й літаки, однак точний масштаб ураження стане зрозумілим після аналізу супутникових знімків та інших даних оперативного контролю.
За його словами, на "Енгельсі-2" розташовані спеціальні інженерні служби, які забезпечують підготовку крилатих ракет Х-101. Попередньої ночі Ту-95 не піднялися в повітря, а масового запуску таких ракет не відбулося, тому удар по авіабазі міг зірвати частину запланованої атаки.
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