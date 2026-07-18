Які наслідки удару по Енгельсу: чи зменшаться тепер удари по Україні

Російська авіабаза "Енгельс-2" є одним із ключових майданчиків для стратегічної авіації, яку ворог залучає до ракетних ударів по Україні. Які висновки можна зробити після атаки українських безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Удари по Енгельсу. Фото: з відкритих джерел

Скільки ще таких літаків залишилося у росіян ніхто не може сказати

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що після цієї атаки росіяни можуть намагатися активніше ховати свої літаки.

При цьому експерт уточнив, що досі невідомо, як саме було знищено російський Ту-95 в Енгельсі.

"Але, як СБУ каже, хвостову частину літака було відірвано, і він більше працювати не буде. Плюс повідомлялося, що він неодноразово брав участь у масованих обстрілах території України. Тобто зараз він вже працювати не буде", — підкреслив Ступак.

За його словами, залежно від того, яким чином було реалізовано цю операцію, можна буде прогнозувати, чи можна буде це масштабувати.

"Бо, якщо, наприклад, це людина, яка була поруч і запустила якусь невеличку ракету по цьому літаку, то розуміємо, що це разова акція була. Якщо це щось інше, наприклад, наші далекобійні ракети, далекобійні дрони підловили літак на етапі посадки або на етапі злету, або на моменті, поки він стояв на майданчику, то це абсолютно інша історія" – зазначив експерт.

Розмірковуючи про те, чи багато у росіян Ту-95, і наскільки пошкодження цього конкретного Ту-95 може вплинути на зменшення ракетних обстрілів, Ступак зазначив, що про те, скільки літаків залишилося, ніхто не може сказати.

"Після останнього удару, це операція "Павутина", як повідомлялося, вивели майже 41% літаків стратегічної авіації. Скільки залишилося — важке питання, бо частина літаків в них стоїть, їх розбирають на запасні частини. Але загалом, як кажуть фахівці, технологія відновлення цих літаків назавжди втрачена. В Російській Федерації можливості відновити ці літаки немає", — підкреслив експерт.

На авіабазі могли бути пошкоджені радіотехнічне обладнання, місця зберігання пального та інші об'єкти

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив, що прорив дронів через потужну систему ППО навколо авіабази є важливим результатом.

Експерт припустив, що на авіабазі могли бути пошкоджені радіотехнічне обладнання, місця зберігання пального та інші об'єкти. Не виключено, що безпілотники зачепили й літаки, однак точний масштаб ураження стане зрозумілим після аналізу супутникових знімків та інших даних оперативного контролю.

"Як мінімум була зупинена повітряна атака Ту-95. Сьогодні вночі вони мали підніматися разом із Ту-22М3, а літаки з Енгельса могли дозаправлятися", – сказав Світан.

За його словами, на "Енгельсі-2" розташовані спеціальні інженерні служби, які забезпечують підготовку крилатих ракет Х-101. Попередньої ночі Ту-95 не піднялися в повітря, а масового запуску таких ракет не відбулося, тому удар по авіабазі міг зірвати частину запланованої атаки.

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