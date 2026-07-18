Какие последствия удара по Энгельсу: уменьшатся ли теперь удары по Украине

Российская авиабаза Энгельс-2 является одной из ключевых площадок для стратегической авиации, которую враг привлекает к ракетным ударам по Украине. Какие выводы можно сделать после атаки украинских беспилотников? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Удары по Энгельсу. Фото: из открытых источников

Сколько еще таких самолетов осталось у россиян, никто не может сказать

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что после этой атаки россияне могут пытаться более активно прятать свои самолеты.

При этом эксперт уточнил, что до сих пор неизвестно, как именно был уничтожен российский Ту-95 в Энгельсе.

"Но, как СБУ говорит, хвостовая часть самолета была оторвана, и она больше работать не будет. Плюс сообщалось, что он неоднократно участвовал в массированных обстрелах территории Украины. То есть сейчас он уже работать не будет", — подчеркнул Ступак.

По его словам, в зависимости от того, каким образом была реализована эта операция, можно будет прогнозировать, можно ли это масштабировать.

"Ведь, если, например, это человек, который был рядом и запустил какую-то небольшую ракету по этому самолету, то понимаем, что это разовая акция была. Если это что-то другое, например, наши дальнобойные ракеты, дальнобойные дроны подловили самолет на этапе посадки или на этапе взлета, или на моменте, пока он стоял на площадке".

Размышляя о том, много ли у россиян Ту-95 и насколько повреждение этого конкретного Ту-95 может повлиять на уменьшение ракетных обстрелов, Ступак отметил, что о том, сколько самолетов осталось, никто не может сказать.

"После последнего удара – это операция "Паутина", как сообщалось, – вывели почти 41 % самолетов стратегической авиации. Сколько осталось – сложный вопрос, потому что часть самолетов у них просто стоит, их разбирают на запчасти. Но в целом, как говорят специалисты, технология восстановления этих самолетов навсегда утрачена. В Российской Федерации возможности восстановить эти самолеты нет", – подчеркнул эксперт.

На авиабазе могли быть повреждены радиотехническое оборудование, места хранения горючего и другие объекты

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что прорыв дронов через мощную систему ПВО вокруг авиабазы является важным результатом.

Эксперт предположил, что на авиабазе могли быть повреждены радиотехническое оборудование, места хранения горючего и другие объекты. Не исключено, что беспилотники затронули и самолеты, однако точный масштаб поражения станет ясен после анализа спутниковых снимков и других данных оперативного контроля.

"Как минимум была остановлена воздушная атака Ту-95. Сегодня ночью они должны подниматься вместе с Ту-22М3, а самолеты из Энгельса могли дозаправляться", – сказал Свитан.

По его словам, на "Энгельсе-2" расположены специальные инженерные службы, обеспечивающие подготовку крылатых ракет Х-101. Предыдущей ночью Ту-95 не поднялись в воздух, а массового запуска таких ракет не произошло, поэтому удар по авиабазе мог сорвать часть запланированной атаки.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл новые удары по России.



