Какие последствия удара по Энгельсу: уменьшатся ли теперь удары по Украине

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Кравцев Сергей
Российская авиабаза Энгельс-2 является одной из ключевых площадок для стратегической авиации, которую враг привлекает к ракетным ударам по Украине. Какие выводы можно сделать после атаки украинских беспилотников? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Удары по Энгельсу. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что после этой атаки россияне могут пытаться более активно прятать свои самолеты.
При этом эксперт уточнил, что до сих пор неизвестно, как именно был уничтожен российский Ту-95 в Энгельсе.
По его словам, в зависимости от того, каким образом была реализована эта операция, можно будет прогнозировать, можно ли это масштабировать.
Размышляя о том, много ли у россиян Ту-95 и насколько повреждение этого конкретного Ту-95 может повлиять на уменьшение ракетных обстрелов, Ступак отметил, что о том, сколько самолетов осталось, никто не может сказать.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что прорыв дронов через мощную систему ПВО вокруг авиабазы является важным результатом.
Эксперт предположил, что на авиабазе могли быть повреждены радиотехническое оборудование, места хранения горючего и другие объекты. Не исключено, что беспилотники затронули и самолеты, однако точный масштаб поражения станет ясен после анализа спутниковых снимков и других данных оперативного контроля.
По его словам, на "Энгельсе-2" расположены специальные инженерные службы, обеспечивающие подготовку крылатых ракет Х-101. Предыдущей ночью Ту-95 не поднялись в воздух, а массового запуска таких ракет не произошло, поэтому удар по авиабазе мог сорвать часть запланированной атаки.
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