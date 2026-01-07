Які гарантії безпеки отримає України: що вже є великим проривом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У найближчий час "Коаліція рішучих" узгодить Паризьку декларацію (офіційна назва документу — "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні"). Орієнтовно її підпишуть глави держав та урядів 27 країн. Про це розповів політолог Олег Постернак.
Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважив, що інституційно починає діяти Координаційний центр у форматі "США – Україна – Коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.
Олег Постернак зауважив, по-перше, надзвичайно важливо, що мова йде про безпекову колаборацію США, Європи, Канади та Австралії на українському треку. Україна фактично стає засобом скріплення трансатлантичної єдності, хай навіть і ситуативного характеру. По-друге, з'являються конкретні заходи підтримки для відновлення миру та безпеки. Це воєнні можливості, розвідка, логістика, дипломатія та санкції. Саме вони і є шляхами реалізації гарантій безпеки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту України. Звучать і 15, і 20 тисяч людей, а деякі сподіваються на 30 тисяч миротворців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".