Які гарантії безпеки отримає України: що вже є великим проривом

У найближчий час "Коаліція рішучих" узгодить Паризьку декларацію (офіційна назва документу — "Надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні"). Орієнтовно її підпишуть глави держав та урядів 27 країн. Про це розповів політолог Олег Постернак.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що інституційно починає діяти Координаційний центр у форматі "США – Україна – Коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

"Питання, які зараз дискутуються: можливість розміщення американських військ на території України. Думаю, що цей аргумент Вашингтон використовує в діалозі з Україною для досягнення більшої компромісності", – зазначив експерт.

Олег Постернак зауважив, по-перше, надзвичайно важливо, що мова йде про безпекову колаборацію США, Європи, Канади та Австралії на українському треку. Україна фактично стає засобом скріплення трансатлантичної єдності, хай навіть і ситуативного характеру. По-друге, з'являються конкретні заходи підтримки для відновлення миру та безпеки. Це воєнні можливості, розвідка, логістика, дипломатія та санкції. Саме вони і є шляхами реалізації гарантій безпеки.

"По-третє, США можуть взяти на себе ключову роль в моніторингу режиму припинення вогню (датчики, супутники, розвідка, комісії тощо). По-четверте, в фінальному договорі будуть закріплені чіткі зобов'язання та протоколи дій у випадку повторної агресії РФ проти України. По-п'яте, проробляються механізми розміщення багатонаціональних сил "Україна" (французькі, британські війська, можливо американські сили тощо)", – зазначив політолог.

європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту України. Звучать і 15, і 20 тисяч людей, а деякі сподіваються на 30 тисяч миротворців.




