Какие гарантии безопасности получит Украина: что уже есть большим прорывом

В ближайшее время "Коалиция решительных" согласует Парижскую декларацию (официальное название документа – "Надежные гарантии безопасности для крепкого и продолжительного мира в Украине"). Примерно ее подпишут главы государств и правительств 27 стран. Об этом рассказал политолог Олег Постернак.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что институционально начинает действовать Координационный центр в формате "США – Украина – Коалиция решительных", отвечающий за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

"Вопросы, которые сейчас дискутируются: возможность размещения американских войск на территории Украины. Думаю, что этот аргумент Вашингтон использует в диалоге с Украиной для достижения большей компромиссности", – отметил эксперт.

Олег Постернак отметил, во-первых, чрезвычайно важно, что речь идет о коллаборации безопасности США, Европы, Канады и Австралии на украинском треке. Украина фактически становится средством скрепления трансатлантического единства, пусть даже ситуативного характера. Во-вторых, появляются конкретные меры поддержки для восстановления мира и безопасности. Это военные возможности, разведки, логистика, дипломатия и санкции. Именно они и являются способами реализации гарантий безопасности.

В-третьих, США могут взять на себя ключевую роль в мониторинге режима прекращения огня (датчики, спутники, разведка, комиссии и т.п.). В четвертых, в финальном договоре будут закреплены четкие обязательства и протоколы действий в случае повторной агрессии РФ против Украины. В-пятых, прорабатываются механизмы размещения многонациональных сил "Украина" (французские, британские войска, возможно, американские силы и т.п.)", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны озвучивают разные цифры о численности миротворческого контингента Украины. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Радио Свобода".



