Какие гарантии безопасности получит Украина: что уже есть большим прорывом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ближайшее время "Коалиция решительных" согласует Парижскую декларацию (официальное название документа – "Надежные гарантии безопасности для крепкого и продолжительного мира в Украине"). Примерно ее подпишут главы государств и правительств 27 стран. Об этом рассказал политолог Олег Постернак.
Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что институционально начинает действовать Координационный центр в формате "США – Украина – Коалиция решительных", отвечающий за гарантии безопасности Украины от западных союзников.
Олег Постернак отметил, во-первых, чрезвычайно важно, что речь идет о коллаборации безопасности США, Европы, Канады и Австралии на украинском треке. Украина фактически становится средством скрепления трансатлантического единства, пусть даже ситуативного характера. Во-вторых, появляются конкретные меры поддержки для восстановления мира и безопасности. Это военные возможности, разведки, логистика, дипломатия и санкции. Именно они и являются способами реализации гарантий безопасности.
Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны озвучивают разные цифры о численности миротворческого контингента Украины. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Радио Свобода".