Яке слабке місце енергосистеми Києва: чому росіяни б’ють по столиці з особливою жорстокістю

Київ продовжує залишатися ціллю № 1 для ворога під час ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни не приховують, що хочуть, у першу чергу, саме киян залишити без світла та тепла. Яке слабке місце енергетичної системи Києва? Чому ворог б’є по українській столиці з особливою жорстокістю? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Росіяни чудово знають про складну ситуацію у Києві

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що дії ворога справді спричинили вкрай важку ситуацію у Києві. Водночас Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, який має покривати понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу, що вивільнить додатковий ресурс для побутових споживачів.

Омельченко зазначив, що ситуація в українській енергетиці дуже важка. Особливо потерпають через відсутність електроенергії і опалення мешканці Харкова, Дніпра, Кривого Рогу і Києва. Проте масовані атаки на енергетику з боку росіян були достатньо прогнозованими.

"Щодо Києва, то його енергетична система є дуже зручною мішенню для ворога. Тому що у столиці тільки від двох великих ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 залежить життєзабезпечення понад мільйона мешканців. А ці ТЕЦ є доволі великими мішенями, які уразити не так вже і складно", – пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

За його словами, конфігурація енергозабезпечення Києва влаштована так, що місто забезпечує само себе електричною енергією тільки на 25%, а на 75% – зовнішнє енергопостачання. А після того, як були частково пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, залежність від зовнішнього постачання, за його словами, збільшилась до 90%.

"Росіяни все це чудово знають, тому і обстрілюють підстанції довкола Києва – щоб не було ані зовнішнього постачання, ані внутрішньої генерації", – зауважив Володимир Омельченко.

"Циркон" та Х-32 – особливо складно збивати

Військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський звернув увагу, що ворог почав застосувати по Києву протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" та крилаті ракети Х-22/Х-32.

"Оці назви ракет в новинах – "Циркон" та Х-32 – це якраз про те, що особливо складно збивати. Та відповідно про особливу жорстокість задуму цього російського ракетного удару по Києву", — наголосив він.

Так, Киричевський зазначив, що зокрема ракета Х-32 – це вдосконалена версія Х-22, яка позбавлена усіх своїх недоліків: на ній встановлено сучасну електроніку для наведення, дальність пуску підвищена з 600 км до 1000 км, замість рідинного палива використовується покращена суміш із домішками твердого.

"А головне – бойова частина аж 900 кг, тобто якщо влучить, то прямо таки напевне, щоб усе розкурочило без можливості відновлення", — акцентував експерт.

Що стосується 3М22 "Циркон", то це класична гіперзвукова ракета, яка насправді несе для Європи більшу потенційну небезпеку, чим "Орєшнік", зауважує Киричевський.

Зокрема, якщо "Циркон" долітає до Києва з Криму, то відповідно підтверджена дальність пуску становить 1000 км. А бойова частина ракети усього 150 кг вказує на те, що "Циркон" явно був розрахований саме під ядерну зброю, зауважує експерт.

"Тому від удару двома "Цирконами" по Києву взагалі-то наші медіа мали би гудіти уже більш наполегливіше, чим від удару одним "Орєшніком" по Львівщині", – констатував Киричевський.

