Яке слабке місце енергосистеми Києва: чому росіяни б’ють по столиці з особливою жорстокістю

Київ продовжує залишатися ціллю № 1 для ворога під час ракетно-дронових ударів по Україні. Росіяни не приховують, що хочуть, у першу чергу, саме киян залишити без світла та тепла. Яке слабке місце енергетичної системи Києва? Чому ворог б’є по українській столиці з особливою жорстокістю? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в інтерв’ю "24 Каналу", що дії ворога справді спричинили вкрай важку ситуацію у Києві. Водночас Нафтогаз збільшив імпорт електроенергії з Європи, який має покривати понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу, що вивільнить додатковий ресурс для побутових споживачів.
Омельченко зазначив, що ситуація в українській енергетиці дуже важка. Особливо потерпають через відсутність електроенергії і опалення мешканці Харкова, Дніпра, Кривого Рогу і Києва. Проте масовані атаки на енергетику з боку росіян були достатньо прогнозованими.
За його словами, конфігурація енергозабезпечення Києва влаштована так, що місто забезпечує само себе електричною енергією тільки на 25%, а на 75% – зовнішнє енергопостачання. А після того, як були частково пошкоджені ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, залежність від зовнішнього постачання, за його словами, збільшилась до 90%.
Військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський звернув увагу, що ворог почав застосувати по Києву протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" та крилаті ракети Х-22/Х-32.
Так, Киричевський зазначив, що зокрема ракета Х-32 – це вдосконалена версія Х-22, яка позбавлена усіх своїх недоліків: на ній встановлено сучасну електроніку для наведення, дальність пуску підвищена з 600 км до 1000 км, замість рідинного палива використовується покращена суміш із домішками твердого.
Що стосується 3М22 "Циркон", то це класична гіперзвукова ракета, яка насправді несе для Європи більшу потенційну небезпеку, чим "Орєшнік", зауважує Киричевський.
Зокрема, якщо "Циркон" долітає до Києва з Криму, то відповідно підтверджена дальність пуску становить 1000 км. А бойова частина ракети усього 150 кг вказує на те, що "Циркон" явно був розрахований саме під ядерну зброю, зауважує експерт.
