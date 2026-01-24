logo_ukra

У ЗСУ пояснили, чому остання атака на Київ стала безпрецедентною: що вперше застосувала РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЗСУ пояснили, чому остання атака на Київ стала безпрецедентною: що вперше застосувала РФ

Юрій Ігнат розкрив особливість нічного удару росіян по Києву

24 січня 2026, 12:00
Країна-агресор вперше за довший час вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву, протиповітряна оборона ліквідувала 9 із 12 ракет. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телеканалу 24 заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат. 

У ЗСУ пояснили, чому остання атака на Київ стала безпрецедентною: що вперше застосувала РФ

Ракета Х-22. Фото: з відкритих джерел

"Не було таких ракет як Х-22 у зведеннях уже давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет… Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення). Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", – зазначив спікер.

За його словами, противник застосував по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) із літаків стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з далекого Сходу ближче до України.

Юрій Ігнат нагадав, що в 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. Відтоді противник став менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний)

За словами офіцера, загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нашої держави, із них до цього часу було збито лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто наразі 12 було знищено.

При цьому Юрій Ігнат нагадав, що подібні ракети атакують по балістичній території. Такі цілі можуть перехоплювати лише системи Patriot.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано потрапляння у трьох районах, відомо про щонайменше один загиблий та трьох постраждалих у тяжкому стані.




