В ВСУ объяснили, почему последняя атака на Киев стала беспрецедентной: что впервые применила РФ

Юрий Игнат раскрыл особенность ночного удара россиян по Киеву

24 января 2026, 12:00
Страна-агрессор впервые за дольше ударила противокорабельными ракетами Х-22 по Киеву, противовоздушная оборона ликвидировала 9 из 12 ракет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала 24 заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

В ВСУ объяснили, почему последняя атака на Киев стала беспрецедентной: что впервые применила РФ

Ракета Х-22. Фото: из открытых источников

"Не было таких ракет, как Х-22, в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет… Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное предназначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов", – отметил спикер.

По его словам, противник применил по Киеву 12 таких ракет (это беспрецедентный случай) из самолетов стратегической авиации – бомбардировщики Ту-22М3, которые противник перебазировал с дальнего Востока поближе к Украине.

Юрий Игнат напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять такие ракеты по материковой территории Украины, больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).

По словам офицера, в общей сложности 412 ракет Х-22 или Х-32 были применены против нашего государства, из них до сих пор было сбито всего три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть сейчас 12 были уничтожены.

При этом Юрий Игнат напомнил, что подобные ракеты атакуют по баллистической территории. Такие цели могут перехватывать только системы Patriot.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о по меньшей мере один погибший и три пострадавших в тяжелом состоянии.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
