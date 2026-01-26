Какое слабое место энергосистемы Киева: почему россияне бьют по столице с особой жестокостью

Киев продолжает оставаться целью №1 для врага во время ракетно-дроновых ударов по Украине. Россияне не скрывают, что хотят, в первую очередь, именно киевлян оставить без света и тепла. Как слабое место энергетической системы Киева? Почему враг бьет по украинской столице с особой жестокостью? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Россияне прекрасно знают о сложной ситуации в Киеве

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал в интервью "24 Каналу", что действия врага действительно повлекли за собой крайне тяжелую ситуацию в Киеве. В то же время, Нафтогаз увеличил импорт электроэнергии из Европы, который должен покрывать более 50% потребностей всех предприятий Нафтогаза, что высвободит дополнительный ресурс для бытовых потребителей.

Омельченко отметил, что ситуация в украинской энергетике очень тяжелая. Особенно страдают из-за отсутствия электроэнергии и отопления жители Харькова, Днепра, Кривого Рога и Киева. Однако массированные атаки на энергетику со стороны россиян были достаточно предсказуемы.

"Что касается Киева, то его энергетическая система является очень удобной мишенью для врага. Потому что в столице только от двух крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зависит жизнеобеспечение свыше миллиона жителей. А эти ТЭЦ достаточно большими мишенями, которые поразить не так уж сложно", — пояснил директор энергетических программ Центра Разум.

По его словам, конфигурация энергообеспечения Киева устроена так, что город обеспечивает сам себя электрической энергией только на 25%, а на 75% – внешнее энергоснабжение. А после того, как частично повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, зависимость от внешней поставки, по его словам, увеличилась до 90%.

"Россияне все это прекрасно знают, потому и обстреливают подстанции вокруг Киева – чтобы не было ни внешней поставки, ни внутренней генерации", – отметил Владимир Омельченко.

"Циркон" и Х-32 – особенно сложно сбивать

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский обратил внимание, что враг начал применить по Киеву противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и крылатые ракеты Х-22/Х-32.

"Эти названия ракет в новостях — "Циркон" и Х-32 — это как раз о том, что особенно сложно сбивать. Но в соответствии с особой жестокостью замысла этого российского ракетного удара по Киеву", — подчеркнул он.

Так, Киричевский отметил, что в частности ракета Х-32 – это усовершенствованная версия Х-22, которая лишена всех своих недостатков: на ней установлена современная электроника для наведения, дальность пуска повышена с 600 км до 1000 км, вместо жидкостного топлива используется улучшенная смесь с примесями твердого.

"А главное – боевая часть аж 900 кг, то есть если попадет, то наверняка, чтобы все раскурочило без возможности восстановления", — акцентировал эксперт.

Что касается 3М22 "Циркон", то это классическая гиперзвуковая ракета, которая действительно несет для Европы большую потенциальную опасность, чем "Орешник", замечает Киричевский.

В частности, если "Циркон" долетает из Киева из Крыма, то соответственно подтвержденная дальность пуска составляет 1000 км. А боевая часть ракеты всего 150 кг указывает, что "Циркон" явно был рассчитан именно под ядерное оружие, замечает эксперт.

"Поэтому от удара двумя "Цирконами" по Киеву в общем-то наши медиа должны гудеть уже настойчивее, чем от удара одним "Орешником" по Львовщине", — констатировал Киричевский.

Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ объяснили, почему последняя атака на Киев стала беспрецедентной: что впервые применила РФ.



