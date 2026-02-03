Яке рішення відкладати більше не можна: генерал США зробив різку заяву про Росію та Європу

Росія фактично перебуває у стані війни з Європою, навіть якщо європейські країни відмовляються це визнавати. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, відставний генерал Бен Ходжес, виступаючи на конференції в Осло. Його слова наводить видання The Guardian.

Бен Ходжес. Фото: з відкритих джерел

За словами Ходжеса, спроби описувати дії Москви як "гібридну війну" вводять в оману і не відбивають реальних масштабів агресії. Він наголосив, що Росія веде системні ворожі дії проти європейських держав, використовуючи тиск, загрози та підривну діяльність, домагаючись однієї ключової мети – припинення підтримки України.

Відставний генерал переконаний, що без реальних наслідків для Кремля ситуація лише погіршуватиметься.

"Поки ми не зможемо покарати росіян за те, що вони роблять, це триватиме щодня", — заявив Ходжес, наголосивши на необхідності більш жорсткої та послідовної реакції з боку Заходу.

Особливу увагу він приділив ролі Європи, закликавши її зосередитись на допомозі Україні та посиленні власних оборонних можливостей. На думку Ходжеса, європейські країни мають достатні ресурси, щоб забезпечити свою безпеку, і не повинні постійно розраховувати на Сполучені Штати.

Генерал також різко відреагував на побоювання європейських політиків щодо можливого зниження підтримки США.

"Будь ласка, перестаньте нити. Чому так багато розмов про те, що буде, якщо США підуть?" — заявив він, закликавши Європу активніше відстоювати свої інтереси та вимагати від Вашингтона виконання взятих зобов'язань, у тому числі від президента Дональда Трампа.

