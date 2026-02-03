Какое решение откладывать больше нельзя: генерал США сделал резкое заявление о России и Европе

Рубрики
Кравцев Сергей
Россия фактически находится в состоянии войны с Европой, даже если европейские страны отказываются это признавать. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес, выступая на конференции в Осло. Его слова приводит издание The Guardian.
Бен Ходжес. Фото: из открытых источников
По словам Ходжеса, попытки описывать действия Москвы как "гибридную войну" вводят в заблуждение и не отражают реальных масштабов агрессии. Он подчеркнул, что Россия ведёт системные враждебные действия против европейских государств, используя давление, угрозы и подрывную деятельность, добиваясь одной ключевой цели – прекращения поддержки Украины.
Отставной генерал убеждён, что без реальных последствий для Кремля ситуация будет только ухудшаться.
Особое внимание он уделил роли Европы, призвав её сосредоточиться на помощи Украине и усилении собственных оборонных возможностей. По мнению Ходжеса, европейские страны обладают достаточными ресурсами, чтобы обеспечить свою безопасность, и не должны постоянно рассчитывать на Соединённые Штаты.
Генерал также резко отреагировал на опасения европейских политиков относительно возможного снижения поддержки со стороны США.
