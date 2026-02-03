logo

Какое решение откладывать больше нельзя: генерал США сделал резкое заявление о России и Европе

Отставной генерал Бен Ходжес призвал ЕС перестать недооценивать угрозу Москвы и усилить поддержку Украины

3 февраля 2026, 07:55
Россия фактически находится в состоянии войны с Европой, даже если европейские страны отказываются это признавать. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес, выступая на конференции в Осло. Его слова приводит издание The Guardian.

Какое решение откладывать больше нельзя: генерал США сделал резкое заявление о России и Европе

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

По словам Ходжеса, попытки описывать действия Москвы как "гибридную войну" вводят в заблуждение и не отражают реальных масштабов агрессии. Он подчеркнул, что Россия ведёт системные враждебные действия против европейских государств, используя давление, угрозы и подрывную деятельность, добиваясь одной ключевой цели – прекращения поддержки Украины.

Отставной генерал убеждён, что без реальных последствий для Кремля ситуация будет только ухудшаться. 

"Пока мы не сможем наказать россиян за то, что они делают, это будет продолжаться каждый день", — заявил Ходжес, подчеркнув необходимость более жёсткой и последовательной реакции со стороны Запада.

Особое внимание он уделил роли Европы, призвав её сосредоточиться на помощи Украине и усилении собственных оборонных возможностей. По мнению Ходжеса, европейские страны обладают достаточными ресурсами, чтобы обеспечить свою безопасность, и не должны постоянно рассчитывать на Соединённые Штаты.

Генерал также резко отреагировал на опасения европейских политиков относительно возможного снижения поддержки со стороны США. 

"Пожалуйста, перестаньте ныть. Почему так много разговоров о том, что будет, если США уйдут?" — заявил он, призвав Европу активнее отстаивать свои интересы и требовать от Вашингтона выполнения взятых обязательств, в том числе от президента Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план.




