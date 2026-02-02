logo

Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план

Москва предлагает Вашингтону сделки и «равноправие сверхдержав» в обмен на уступки по войне

2 февраля 2026, 07:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями США, Украины и России состоится в Абу-Даби 4-5 февраля, а не 1 февраля, как планировалось ранее. На фоне подготовки к этим встречам российская дипломатия активизировала попытки повлиять на позицию Вашингтона.

1 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью кремлёвскому журналисту Павлу Зарубину попытался продемонстрировать "особые" отношения между Москвой и Вашингтоном. Он представил Россию и США как равные "великие державы", которые якобы должны развивать двусторонние экономические и торговые проекты и не допускать конфронтации. При этом Лавров обвинил Европу в стремлении "вбить клин" между двумя странами.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль с начала президентства Дональда Трампа в 2025 году последовательно продвигает риторику о России как о глобальной сверхдержаве – наследнице статуса СССР. Такая тактика направлена на то, чтобы исключить Украину и европейские страны из ключевых переговоров и перевести диалог в формат "Москва – Вашингтон".

По оценке Института, заявления Лаврова преследуют конкретную цель: заманить администрацию Трампа перспективами экономических сделок или переговоров по стратегическим вооружениям, добиваясь уступок по Украине. В частности, Кремль настаивает, чтобы США вели переговоры без участия Европы и учитывали российские требования при формировании мирного процесса.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европе нужен прямой диалог с Путиным: что заявили в Париже.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2026/
