Путин придумал, что предложить Трампу, чтобы тот отодвинул Украину на второй план

Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями США, Украины и России состоится в Абу-Даби 4-5 февраля, а не 1 февраля, как планировалось ранее. На фоне подготовки к этим встречам российская дипломатия активизировала попытки повлиять на позицию Вашингтона.

1 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью кремлёвскому журналисту Павлу Зарубину попытался продемонстрировать "особые" отношения между Москвой и Вашингтоном. Он представил Россию и США как равные "великие державы", которые якобы должны развивать двусторонние экономические и торговые проекты и не допускать конфронтации. При этом Лавров обвинил Европу в стремлении "вбить клин" между двумя странами.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль с начала президентства Дональда Трампа в 2025 году последовательно продвигает риторику о России как о глобальной сверхдержаве – наследнице статуса СССР. Такая тактика направлена на то, чтобы исключить Украину и европейские страны из ключевых переговоров и перевести диалог в формат "Москва – Вашингтон".

По оценке Института, заявления Лаврова преследуют конкретную цель: заманить администрацию Трампа перспективами экономических сделок или переговоров по стратегическим вооружениям, добиваясь уступок по Украине. В частности, Кремль настаивает, чтобы США вели переговоры без участия Европы и учитывали российские требования при формировании мирного процесса.

