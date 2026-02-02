Путін вигадав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план

Кремль продовжує використовувати теми, які не пов'язані безпосередньо з війною проти України, щоб схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до поступок на користь Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями США, України та Росії відбудеться у Абу-Дабі 4-5 лютого, а не 1 лютого, як планувалося раніше. На тлі підготовки до цих зустрічей, російська дипломатія активізувала спроби вплинути на позицію Вашингтона.

1 лютого міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну спробував продемонструвати "особливі" відносини між Москвою та Вашингтоном. Він представив Росію та США як рівні "великі держави", які нібито мають розвивати двосторонні економічні та торгові проекти та не допускати конфронтації. При цьому Лавров звинуватив Європу у прагненні "вбити клин" між двома країнами.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль з початку президентства Дональда Трампа у 2025 році послідовно просуває риторику про Росію як про глобальну наддержаву – спадкоємницю статусу СРСР. Така тактика спрямована на те, щоб виключити Україну та європейські країни із ключових переговорів та перевести діалог у формат "Москва – Вашингтон".

За оцінкою Інституту, заяви Лаврова мають конкретну мету: заманити адміністрацію Трампа перспективами економічних угод або переговорів щодо стратегічних озброєнь, домагаючись поступок щодо України. Зокрема, Кремль наполягає, щоб США вели переговори без участі Європи та враховували російські вимоги щодо формування мирного процесу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі потрібен прямий діалог із Путіним: що заявили у Парижі.