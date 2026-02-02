logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вигадав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вигадав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план

Москва пропонує Вашингтону угоди та «рівноправність наддержав» в обмін на поступки з війни

2 лютого 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продовжує використовувати теми, які не пов'язані безпосередньо з війною проти України, щоб схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до поступок на користь Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін вигадав, що запропонувати Трампу, щоб той відсунув Україну на другий план

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями США, України та Росії відбудеться у Абу-Дабі 4-5 лютого, а не 1 лютого, як планувалося раніше. На тлі підготовки до цих зустрічей, російська дипломатія активізувала спроби вплинути на позицію Вашингтона.

1 лютого міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну спробував продемонструвати "особливі" відносини між Москвою та Вашингтоном. Він представив Росію та США як рівні "великі держави", які нібито мають розвивати двосторонні економічні та торгові проекти та не допускати конфронтації. При цьому Лавров звинуватив Європу у прагненні "вбити клин" між двома країнами.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль з початку президентства Дональда Трампа у 2025 році послідовно просуває риторику про Росію як про глобальну наддержаву – спадкоємницю статусу СРСР. Така тактика спрямована на те, щоб виключити Україну та європейські країни із ключових переговорів та перевести діалог у формат "Москва – Вашингтон".

За оцінкою Інституту, заяви Лаврова мають конкретну мету: заманити адміністрацію Трампа перспективами економічних угод або переговорів щодо стратегічних озброєнь, домагаючись поступок щодо України. Зокрема, Кремль наполягає, щоб США вели переговори без участі Європи та враховували російські вимоги щодо формування мирного процесу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі потрібен прямий діалог із Путіним: що заявили у Парижі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2026/
Теги:

Новини

Всі новини