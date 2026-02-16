logo_ukra

Яке доручення Путіна виконує Герасимов, щоб тиснути на Київ та Захід під час переговорів
Яке доручення Путіна виконує Герасимов, щоб тиснути на Київ та Захід під час переговорів

Генштаб РФ видає захоплення сіл та полів за стратегічний прорив на тлі переговорів

16 лютого 2026, 07:40
Автор:
Кравцев Сергей

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов активно перебільшує масштаби просування російських військ, намагаючись посилити позиції Москви на переговорах. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Яке доручення Путіна виконує Герасимов, щоб тиснути на Київ та Захід під час переговорів

Путін та Герасимов. Фото: з відкритих джерел

За словами Герасимова, за першу половину лютого російська армія нібито зайняла 12 населених пунктів та близько 200 квадратних кілометрів української території.

Аналітики ISW підтверджують просування приблизно на 203 квадратні кілометри з 1 по 14 лютого, проте підкреслюють: йдеться переважно про невеликі села і відкриті поля вздовж лінії фронту.

Експерти зазначають, що такі ділянки не можна порівняти за значенням та складністю з великими, добре укріпленими містами, які Росії довелося б штурмувати для повного захоплення Донецької області. Публічне акцентування на малих населених пунктах розраховане на те, що більшість аудиторії не уявляє їх реального масштабу.

Одночасно Герасимов спробував мінімізувати успіхи ЗСУ у східній частині Запорізької області, зокрема у районі Гуляйполя, заявивши, що російське угруповання відображає контратаки. Також він повідомив про розширення так званої "буферної зони" у Сумській та Харківській областях.

Раніше ISW зазначав, що обмежені транскордонні атаки на півночі Сумщини можуть бути частиною стратегії тиску на Захід. Мета – створити враження обвалення фронту та підштовхнути Україну до поступок за територіальними вимогами Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи тягнуть час у Москві: Марко Рубіо зробив жорстку заяву про переговори.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль готує пастку: як Москва хоче переписати владу у Києві.




