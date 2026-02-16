logo

Война с Россией Кремль готовит ловушку: как Москва хочет переписать власть в Киеве
Кремль готовит ловушку: как Москва хочет переписать власть в Киеве

Аналитики ISW предупреждают - требования о голосовании могут стать инструментом вмешательства и навязывания пророссийского режима

16 февраля 2026, 07:28
Автор:
Кравцев Сергей

Россия продолжает требовать проведения выборов в Украине, продвигая тезис о якобы "нелегитимности" нынешнего руководства. Однако, как отмечают эксперты Институт изучения войны, истинная цель Москвы – добиться формирования власти, полностью ориентированной на Кремль.

Кремль готовит ловушку: как Москва хочет переписать власть в Киеве

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин вновь поставил под сомнение законность полномочий президента Владимир Зеленский и допустил возможность создания временной администрации под контролем ООН. 

По мнению аналитиков, подобные заявления являются попыткой получить механизм влияния на исход голосования через структуры, где Россия обладает правом вето.

Эксперты считают, что Кремль заранее сигнализирует о готовности не признать любые результаты, которые не приведут к формированию лояльного Москве правительства. При этом российские власти уже утверждают, что Киев якобы может ограничить участие в выборах украинцев, проживающих на территории РФ.

Особую тревогу вызывает вопрос определения избирателей. Россия активно проводит паспортизацию на оккупированных территориях, принуждая людей менять гражданство. Это создает возможности для манипуляций и расширяет круг лиц, которых Москва может представить как "украинских избирателей".

Аналитики подчеркивают: проведение выборов до окончательного мирного соглашения лишит Киев возможности контролировать процесс на территории России, что открывает путь к масштабному вмешательству. 

В ISW отмечают, что заявления Кремля о "необходимости выборов" не связаны с демократическими принципами, а являются инструментом давления. Главная цель Москвы – добиться власти в Киеве, которая будет зависима от России и согласится на ее политические условия.

тянут ли время в Москве: Марко Рубио сделал жесткое заявление о переговорах.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-15-2026/
